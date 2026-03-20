Без Украины точно никак: Европа анонсировала срочное решение из-за амбиций Путина

Европейский Союз планирует значительно повысить оборонную готовность к 2030 году, опираясь на уроки, извлеченные из войны России против Украины. Выводы Европейского совета подчеркивают, что конфликт на востоке Европы остается серьезным вызовом безопасности ЕС и требует активизации подготовки и укрепления военных способностей в тесной координации с НАТО.

Особое внимание лидеры ЕС уделили развитию беспилотных систем и технологий для борьбы с ними. Государства-члены уже реализуют совместные проекты по разработке и закупке таких средств в рамках коалиций оборонного сотрудничества. Это важный шаг для повышения оборонного потенциала и быстрой реакции на новые вызовы в войнах будущего.

В документах Совета также отмечен прогресс по укреплению восточного фланга ЕС. Среди ключевых приоритетов – системы раннего обнаружения угроз, противовоздушная оборона, высокоточные удары большой дальности и применение космических технологий в сфере безопасности. Такой подход позволяет ЕС более эффективно реагировать на потенциальные угрозы России и Беларуси и защищать свои сухопутные, морские и воздушные границы.

Отдельно отмечается необходимость развития оборонной промышленности Европы для быстрого и масштабного производства вооружений, особенно с учетом поддержки Украины и риска глобального дефицита поставок. Европейский совет призвал стимулировать оборонные предприятия и привлекать частные инвестиции при поддержке Европейского оборонного агентства и Европейского инвестиционного банка.

