Без України точно ніяк: Європа анонсувала термінове рішення через амбіції Путіна

Європейський Союз планує значно підвищити оборонну готовність до 2030 року, спираючись на уроки, отримані з війни Росії проти України. Висновки Європейської ради підкреслюють, що конфлікт на сході Європи залишається серйозним викликом для безпеки ЄС і вимагає активізації підготовки та зміцнення військових спроможностей у тісній координації з НАТО.

Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу лідери ЄС приділили розвитку безпілотних систем та технологій для боротьби з ними. Держави-члени вже реалізують спільні проєкти з розробки та закупівлі таких засобів у межах коаліцій оборонного співробітництва. Це є важливим кроком для підвищення оборонного потенціалу та швидкої реакції на нові виклики у війнах майбутнього.

У документах Ради також відзначено прогрес у зміцненні східного флангу ЄС. Серед ключових пріоритетів – системи раннього виявлення загроз, протиповітряна оборона, високоточні удари великої дальності та застосування космічних технологій у сфері безпеки. Такий підхід дозволяє ЄС ефективніше реагувати на потенційні загрози з боку Росії та Білорусі та захищати свої сухопутні, морські й повітряні кордони.

Окремо наголошується на необхідності розвитку оборонної промисловості Європи для швидкого та масштабного виробництва озброєнь, особливо з урахуванням підтримки України та ризику глобального дефіциту поставок. Європейська рада закликала стимулювати оборонні підприємства та залучати приватні інвестиції за підтримки Європейського оборонного агентства та Європейського інвестиційного банку.

