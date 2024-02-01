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Благодаря кому Украина получила 50 млрд евро: подробности от Politico

Переговоры с Орбаном, блокировавшим помощь Украине, вели Мелони и Макрон

1 февраля 2024, 22:06
Автор:
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Марьян Ощановский
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Европейский Союз 1 февраля наконец принял решение о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Это стало возможно благодаря итальянскому премьер-министру Джорджии Мелони и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, убедившим венгерского премьер-министра Виктора Орбана не блокировать помощь Киеву.

Благодаря кому Украина получила 50 млрд евро: подробности от Politico

Мелони и Макрон. Фото из открытых источников

По информации источников издания Politico, Мелони несколько месяцев назад начала налаживать контакты с окружением Орбана, а накануне встречи 1 февраля делегации допоздна работали над поиском компромисса.

Как пишет издание, на этой неделе у Мелони также был телефонный разговор с Орбаном, а перед началом саммита ЕС провела с ним часовую встречу в Брюсселе.

По словам одного из источников Politico, Мелони несколько раз пыталась "быть мостом" с Орбаном, и "в этот раз это сработало".

Издание отмечает, что важную роль в убеждении Орбана также сыграл Макрон, активно общавшимся с ним в последние недели перед саммитом ЕС.

По информации издания, Макрон никогда не хотел противостоять Орбану, а пытался привлечь его на свою сторону. Источники Politico отмечают, что такой подход Макрона "принес свои плоды".

Издание добавляет, что усилия Макрона и Мелони позволили главе Европейского Совета Шарлю Мишелю очень быстро объявить о договоренности лидеров ЕС по 50 млрд евро для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 1 февраля лидеры Европейского Союза во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС.



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Источник: https://www.politico.eu/article/how-eu-leaders-pushed-hungary-orban-ukraine-aid-support-meloni-italy/
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Обсуждения

Ігор

1 февраля 2024, 22:18

Тепер корумпована влада юдейців знає, кому передати частину відкатів. Чи буде "крысятнычаты" як ще у Біблії описано їх Творцем. "крысятнычаты" - написано так, щоб корумпованим російськощелепним у пОПі: Янетряпкам і Янелохам було легше вимовляти.


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