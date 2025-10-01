Блэкаут на ЗАЭС: в Евросоюзе выступили со срочным заявлением

Европейский Союз призывает Россию немедленно прекратить боевые действия вокруг Запорожской атомной станции и срочно восстановить внешнее электроснабжение, которое является необходимым условием ядерной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Спикер акцентировал, что блекаут на ЗАЭС, начавшийся на прошлой неделе, является десятым с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Это самое длительное и серьезное отключение, особенно учитывая то, что боевые действия продолжают препятствовать ремонту и подключению линий электропередачи. Мы призываем Россию немедленно прекратить все военные операции вокруг атомной станции, чтобы обеспечить срочное восстановление питания", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе акцентировали, что Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести все свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и всей территории Украины.

"Возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентных и законных украинских органов власти является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии с глобальными последствиями", – отметили в ЕС.

Стоит обратить внимание, что накануне президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала критической, ведь российские атаки мешают восстановлению электроснабжения, которое необходимо для охлаждения реакторов и предотвращения расплавления. По словам главы государства, из-за ударов российской армии станция полностью отключена от электросети и обеспечивает питание только за счет дизельных генераторов. Такой режим работы не предусмотрен для длительной эксплуатации, и уже известно, что один из генераторов вышел из строя.

На эту информацию уже отреагировал также глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.



