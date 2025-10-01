Блэкаут на ЗАЭС: в Евросоюзе выступили со срочным заявлением

Рубрики
Европейский Союз призывает Россию немедленно прекратить боевые действия вокруг Запорожской атомной станции и срочно восстановить внешнее электроснабжение, которое является необходимым условием ядерной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Спикер акцентировал, что блекаут на ЗАЭС, начавшийся на прошлой неделе, является десятым с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
В Евросоюзе акцентировали, что Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести все свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и всей территории Украины.
Стоит обратить внимание, что накануне президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала критической, ведь российские атаки мешают восстановлению электроснабжения, которое необходимо для охлаждения реакторов и предотвращения расплавления. По словам главы государства, из-за ударов российской армии станция полностью отключена от электросети и обеспечивает питание только за счет дизельных генераторов. Такой режим работы не предусмотрен для длительной эксплуатации, и уже известно, что один из генераторов вышел из строя.
На эту информацию уже отреагировал также глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.