Блекаут на ЗАЕС: у Євросоюзі виступили із терміновою заявою

Європейський Союз закликає Росію негайно припинити бойові дії навколо Запорізької атомної станції та терміново відновити зовнішнє електропостачання, яке є необхідною умовою ядерної безпеки. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Спікер наголосив, що блякають на ЗАЕС, який розпочався минулого тижня, є десятим з початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Це найдовше і серйозне відключення, особливо з огляду на те, що бойові дії продовжують перешкоджати ремонту та підключенню ліній електропередачі. Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення живлення", — йдеться у заяві.

У Євросоюзі акцентували, що Росія має негайно, беззастережно та повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України.

"Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних та законних українських органів влади є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії із глобальними наслідками", — зазначили у ЄС.

Варто звернути увагу, що напередодні президент України Володимир Зеленський поінформував, що ситуація на окупованій ЗАЕС стала критичною, адже російські атаки заважають відновленню електропостачання, яке необхідне для охолодження реакторів та запобігання розплавленню. За словами глави держави, через удари російської армії станція повністю відключена від електромережі та забезпечує живлення лише за рахунок дизельних генераторів. Такий режим роботи не передбачений для тривалої експлуатації, і вже відомо, що один із генераторів вийшов з ладу.

