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Более 60 мигрантов пытались прорвать польскую границу со стороны Беларуси: есть пострадавшие

Двое польских военных пострадали в результате попытки мигрантов из Беларуси прорваться на территорию Польши

сегодня, 15:36
Автор:

Людмила Слободенюк
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Более 60 мигрантов пытались прорвать польскую границу со стороны Беларуси: есть пострадавшие

Польский пограничник. Фото - twitter

За прошлые сутки мигранты с территории Беларуси предприняли очередную попытку прорыва через польскую границу. В результате столкновения пострадали двое польских военных. Об этом сообщает DW, ссылаясь на пограничную службу Польши.

Прорыв мигранты совершали на разных промежутках границы. Они делают это небольшими группами, но в разных местах одновременно. 31 человек пытался попасть в Польшу через село Черемуха, 20 человек — в селе Наревка и еще 11 — в с.Новый Двур.

По информации минобороны Польши, схема действий у мигрантов не меняется. Чтобы перебраться через границу, они кладут предметы на колючую проволоку и бросают в военных камни. За прошедшие сутки в результате этого пострадали двое польских военных, говорят в ведомстве. О состоянии армейцев не сообщают.

"Инцидент произошел под пристальным контролем белорусских спецслужб", — отмечается в сообщении Минобороны Польши.

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда к нему со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов и до сих пор не покидают попыток прорвать границу Польши. По данным пограничников Польши, в этом году зарегистрировано около 40 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, из них почти девять тысяч только в ноябре.

А на прошлой неделе Европейский суд по правам человека запретил польскому правительству высылать мигрантов в Беларусь, если те уже находятся на польской территории и обратились в суд.

Напомним, мы сообщали, что Польша ужесточает правила въезда: кто сможет попасть в страну


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Источник: https://www.dw.com/uk/ponad-70-mihrantiv-znovu-namahalysia-prorvatysia-z-boku-bilorusi-polski-prykordonnyky/a-60144304?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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