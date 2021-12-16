Более 60 мигрантов пытались прорвать польскую границу со стороны Беларуси: есть пострадавшие

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Людмила Слободенюк
Польский пограничник. Фото - twitter
За прошлые сутки мигранты с территории Беларуси предприняли очередную попытку прорыва через польскую границу. В результате столкновения пострадали двое польских военных. Об этом сообщает DW, ссылаясь на пограничную службу Польши.
Прорыв мигранты совершали на разных промежутках границы. Они делают это небольшими группами, но в разных местах одновременно. 31 человек пытался попасть в Польшу через село Черемуха, 20 человек — в селе Наревка и еще 11 — в с.Новый Двур.
По информации минобороны Польши, схема действий у мигрантов не меняется. Чтобы перебраться через границу, они кладут предметы на колючую проволоку и бросают в военных камни. За прошедшие сутки в результате этого пострадали двое польских военных, говорят в ведомстве. О состоянии армейцев не сообщают.
А на прошлой неделе Европейский суд по правам человека запретил польскому правительству высылать мигрантов в Беларусь, если те уже находятся на польской территории и обратились в суд.
Напомним, мы сообщали, что Польша ужесточает правила въезда: кто сможет попасть в страну
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