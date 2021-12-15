Польша ужесточает правила въезда: кто сможет попасть в страну

Власти Польши предупреждают о ряде новых ограничений по той причине, что в стране резко возросла смертность от коронавируса. Она вносит ряд усиленных изменений в существующие правила въезда. Об этом информирует The Guardian.

Новые правила начнут действовать (фото из открытых источников)

В среду представитель Минздрава страны проинформировал о 660 случаях новых смертей, которые нанес коронавирус только за минувшие сутки. Из-за резкого роста смертности польскими властями будут введены новые ограничения на определенное количество посетителей, у которых будет разрешение посещать рестораны, гостиницы, театры и другие места публичного отдыха.

Ответственность за проведение проверок статус вакцинации будут возложены на владельцев местных бизнесов.

Важно, что с 15 декабря иностранцы, прибывающие в эту страну из-за пределов Шенгенской зоны бесплатного проезда ЕС, должны иметь при себе документы, подтверждающие отрицательный результат теста не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Среди других усиленных мер безопасности, которые будут мгновенно внедрены в Польше, переход на форму дистанционного обучения польских образовательных учреждений. Школьники не будут учиться в период с 20 декабря по 9 января. В стране не будут принимать посетителей развлекательные заведения и ночные клубы. Исключение будет сделано только для проведения новогодних развлекательных мероприятий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше выросли штрафы за нарушение ПДД. В республике Польша изменили законодательство и суммы штрафов за нарушение ПДД поднялись во много раз больше. Максимальная сумма штрафа стала больше в шесть раз: с 5000 злотых до 30 000 злотых.

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