Болгария хочет иметь две государственные валюты одновременно

Болгария, являющаяся одной из беднейших стран Европейского Союза, продолжает свои попытки присоединиться к еврозоне. Однако этот термин постоянно отодвигается из-за невыполнения соответствующих условий. Таким образом, Болгария хочет ввести две официальные государственные валюты одновременно в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Euractiv.

Болгарский лев. Фото из открытых источников

Большинство стран Евросоюза обязались со временем принять евро как единую валюту. Последней к еврозоне присоединилась Хорватия – 1 января 2023 года. Ожидалось, что Болгария сделает это вместе с Хорватией, однако из-за невыполнения ряда требований, предшествующих переходу на единую валюту, этого не произошло.

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Переход Болгарии на единую валюту отложен на 2024 год, однако реалистичной датой является не раньше 2025 года. Однако Болгария не хочет ждать и ведет переговоры с Европейской комиссией и Европейским центральным банком, чтобы временно использовать две валюты в стране. Таким образом, Болгария стала бы первой страной ЕС, где действовали бы одновременно две валюты – евро и болгарский лев.

"В настоящее время болгарские предприятия теряют 750 миллионов евро в год из-за комиссии за конвертацию валюты и перевода в банки в еврозоне", — отмечает издание E uractiv и добавляет, что это составляет 0,4% ВВП страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария отправила вооружение на миллиарды долларов в Украину.

Также "Комментарии" писали о работе мечты. Европейское космическое агентство предлагает 18 тысяч евро для добровольцев, лежащих два месяца в постели. Таким образом исследователи через два месяца проведут анализы для лучшего понимания как пребывания в космосе влияет на здоровье человека.