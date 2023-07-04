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Болгария хочет иметь две государственные валюты одновременно

Болгария в стремлении присоединиться к зоне единой валюты Европейского Союза рассматривает вариант двух государственных валют.

сегодня, 11:57
Автор:
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Slava Kot
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Болгария, являющаяся одной из беднейших стран Европейского Союза, продолжает свои попытки присоединиться к еврозоне. Однако этот термин постоянно отодвигается из-за невыполнения соответствующих условий. Таким образом, Болгария хочет ввести две официальные государственные валюты одновременно в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Euractiv.

Болгария хочет иметь две государственные валюты одновременно

Болгарский лев. Фото из открытых источников

Большинство стран Евросоюза обязались со временем принять евро как единую валюту. Последней к еврозоне присоединилась Хорватия – 1 января 2023 года. Ожидалось, что Болгария сделает это вместе с Хорватией, однако из-за невыполнения ряда требований, предшествующих переходу на единую валюту, этого не произошло.


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Переход Болгарии на единую валюту отложен на 2024 год, однако реалистичной датой является не раньше 2025 года. Однако Болгария не хочет ждать и ведет переговоры с Европейской комиссией и Европейским центральным банком, чтобы временно использовать две валюты в стране. Таким образом, Болгария стала бы первой страной ЕС, где действовали бы одновременно две валюты – евро и болгарский лев.

"В настоящее время болгарские предприятия теряют 750 миллионов евро в год из-за комиссии за конвертацию валюты и перевода в банки в еврозоне", — отмечает издание Euractiv и добавляет, что это составляет 0,4% ВВП страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария отправила вооружение на миллиарды долларов в Украину.

Также "Комментарии" писали о работе мечты. Европейское космическое агентство предлагает 18 тысяч евро для добровольцев, лежащих два месяца в постели. Таким образом исследователи через два месяца проведут анализы для лучшего понимания как пребывания в космосе влияет на здоровье человека.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/bulgaria-wants-euro-as-parallel-currency-begins-talks-with-eu-commission/
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