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Болгария нанесла страшный удар в спину Украине: какое решение окажет негативное влияние на войну

Премьер-министр Болгарии убежден, что урегулировать конфликт можно исключительно с помощью дипломатии.

14 июля 2026, 14:25
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Клименко Елена

Болгария прекращает участие в так называемой Коалиции желающих, которая координирует поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Об этом заявил премьер-министр страны Румэн Радев, сообщает Bloomberg.

Болгария нанесла страшный удар в спину Украине: какое решение окажет негативное влияние на войну

Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, София не планирует приобщаться к инициативам, предусматривающим дальнейшее расширение военной или финансовой помощи Украине.

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продлении финансовой и военной помощи Украине", – заявил Радев.

Премьер также подчеркнул, что, по его убеждению, завершить войну можно только посредством дипломатических механизмов, а не путем дальнейшей эскалации боевых действий.

"Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая в конечном итоге положит конец эскалации", — отметил он.

Болгария ранее принимала участие во встречах государств, входящих в "Коалицию желающих", однако уже не присоединилась к последнему состоявшемуся в Париже саммиту.

После вступления Румена Радева в должность в мае политика Софии в отношении Украины претерпела изменения. Болгарское правительство прекратило оказание прямой военной помощи Киеву, хотя продажа вооружения украинской стороне не была полностью свернута.

В то же время, Болгария остается одним из крупнейших производителей боеприпасов советского образца среди стран Европейского Союза. Именно такие боеприпасы играли немаловажную роль в обеспечении украинской армии на начальных этапах полномасштабной войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на призыв министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса не допускать представителей России и Беларуси к международным спортивным мероприятиям, проводимым в странах Европейского Союза.



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