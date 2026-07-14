Болгарія завдала страшного удару у спину Україні: яке рішення негативно вплине на війну

Болгарія припиняє участь у так званій "Коаліції охочих", яка координує підтримку України у протидії російській агресії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє Bloomberg.

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За словами глави уряду, Софія не планує долучатися до ініціатив, які передбачають подальше розширення військової чи фінансової допомоги Україні.

"Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні", – заявив Радев.

Прем'єр також наголосив, що, на його переконання, завершити війну можна лише за допомогою дипломатичних механізмів, а не шляхом подальшої ескалації бойових дій.

"Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка в кінцевому підсумку покладе край ескалації", – зазначив він.

Болгарія раніше брала участь у зустрічах держав, які входять до "Коаліції охочих", однак уже не приєдналася до останнього саміту, що відбувся в Парижі.

Після вступу Румена Радева на посаду у травні політика Софії щодо України зазнала змін. Болгарський уряд припинив надання прямої військової допомоги Києву, хоча продаж озброєння українській стороні не був повністю згорнутий.

Водночас Болгарія залишається одним із найбільших виробників боєприпасів радянського зразка серед країн Європейського Союзу. Саме такі боєприпаси відігравали важливу роль у забезпеченні української армії на початкових етапах повномасштабної війни.

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