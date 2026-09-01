Больше откладывать нельзя: какое требование Каллас выставила Европе из-за усилившихся ударов по Киеву

Страны Европейского союза должны передавать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, в том числе те, у которых подходит к концу срок хранения. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальной встречей министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По словам Каллас, ситуация с защитой украинского гражданского населения остается критической. Она отметила, что июль и август стали одними из наиболее смертоносных месяцев для мирных жителей Украины, а Россия продолжает усиливать удары.

Главным вопросом дипломат назвала противовоздушную оборону. Украина, по ее словам, испытывает нехватку ракет-перехватчиков, необходимых для защиты городов и населения от российских воздушных атак.

Каллас обратила внимание на наличие у некоторых европейских стран ракет, срок хранения которых вскоре истекает. По ее мнению, такое вооружение целесообразнее передать Украине, где его можно использовать для защиты людей.

"Было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих людей", — заявила глава дипломатии ЕС.

При этом Брюссель ищет возможности расширить круг поставщиков. Каллас сообщила, что ведет переговоры и со странами, которые не входят в Европейский союз, пытаясь получить дополнительные ракеты-перехватчики для украинской ПВО. Она признала, что добиться таких поставок непросто.

Параллельно Евросоюз работает над долгосрочным решением – совместным производством европейских ракет-перехватчиков вместе с Украиной. Такой подход должен позволить постепенно увеличить возможности европейской и украинской оборонной промышленности.

Заявление Каллас прозвучало на фоне роста интенсивности российских атак по Украине. По мнению главы европейской дипломатии, именно нехватка средств ПВО сейчас остается одним из наиболее острых вопросов поддержки Киева.

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