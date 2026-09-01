Більше відкладати не можна: яку вимогу Каллас виставила Європі через посилення ударів по Києву

Країни Європейського союзу мають передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, у тому числі ті, у яких добігає кінця термін зберігання. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, ситуація із захистом українського громадянського населення залишається критичною. Вона зазначила, що липень та серпень стали одними із найбільш смертоносних місяців для мирних жителів України, а Росія продовжує посилювати удари.

Головним питанням дипломат назвала протиповітряну оборону. Україна, за її словами, зазнає нестачі ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту міст та населення від російських повітряних атак.

Каллас звернула увагу на наявність у деяких європейських країн ракет, термін зберігання яких незабаром закінчується. На її думку, таке озброєння є доцільним передати Україні, де його можна використовувати для захисту людей.

"Було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх людей", — заявила голова дипломатії ЄС.

При цьому Брюссель шукає можливості розширити коло постачальників. Каллас повідомила, що веде переговори і з країнами, які не входять до Європейського Союзу, намагаючись отримати додаткові ракети-перехоплювачі для української ППО. Вона визнала, що досягти таких поставок непросто.

Паралельно Євросоюз працює над довгостроковим рішенням – спільним виробництвом європейських ракет-перехоплювачів разом із Україною. Такий підхід має дозволити поступово збільшити можливості європейської та української оборонної промисловості.

Заява Каллас прозвучала на тлі зростання інтенсивності російських атак по Україні. На думку глави європейської дипломатії, саме брак коштів ППО зараз залишається одним із найгостріших питань підтримки Києва.

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