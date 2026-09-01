logo_ukra

BTC/USD

77901

ETH/USD

2452.72

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Більше відкладати не можна: яку вимогу Каллас виставила Європі через посилення ударів по Києву
commentss НОВИНИ Всі новини

Більше відкладати не можна: яку вимогу Каллас виставила Європі через посилення ударів по Києву

Глава дипломатії ЄС заявила, що Україна гостро потребує перехоплювачів. Брюссель закликає країни не тримати озброєння на складах, якщо воно скоро втратить придатність

1 вересня 2026, 12:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країни Європейського союзу мають передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, у тому числі ті, у яких добігає кінця термін зберігання. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.

Більше відкладати не можна: яку вимогу Каллас виставила Європі через посилення ударів по Києву

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, ситуація із захистом українського громадянського населення залишається критичною. Вона зазначила, що липень та серпень стали одними із найбільш смертоносних місяців для мирних жителів України, а Росія продовжує посилювати удари.

Головним питанням дипломат назвала протиповітряну оборону. Україна, за її словами, зазнає нестачі ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту міст та населення від російських повітряних атак.

Каллас звернула увагу на наявність у деяких європейських країн ракет, термін зберігання яких незабаром закінчується. На її думку, таке озброєння є доцільним передати Україні, де його можна використовувати для захисту людей.

"Було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх людей", — заявила голова дипломатії ЄС.

При цьому Брюссель шукає можливості розширити коло постачальників. Каллас повідомила, що веде переговори і з країнами, які не входять до Європейського Союзу, намагаючись отримати додаткові ракети-перехоплювачі для української ППО. Вона визнала, що досягти таких поставок непросто.

Паралельно Євросоюз працює над довгостроковим рішенням – спільним виробництвом європейських ракет-перехоплювачів разом із Україною. Такий підхід має дозволити поступово збільшити можливості європейської та української оборонної промисловості.

Заява Каллас прозвучала на тлі зростання інтенсивності російських атак по Україні. На думку глави європейської дипломатії, саме брак коштів ППО зараз залишається одним із найгостріших питань підтримки Києва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія б'є туди, де болить кожному: що справді стоїть за атаками на українські склади.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини