Больше предупреждений не будет: что ждет Орбана за пророссийскую политику в ЕС

Лидеры ЕС устали от антиукраинской политики официального Будапешта, что действительно готов наказать его. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет венгерское издание Atlatszo.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Журналисты ссылаются на значительное изменение настроений в Берлине с приходом к власти нового канцлера. Венгрия и Германия традиционно имеют тесные экономические связи, поэтому долгое время Берлин воздерживался от реального давления на Будапешт из-за откровенного саботажа украинских вопросов. Однако теперь в Германии считают Украину вопросом собственной безопасности, а значит в действие вступает совсем другая логика: безопасность важнее экономики.

По данным правительственных инсайдеров в Берлине и Будапеште, с которыми говорили журналисты, Германия уже несколько раз за последние месяцы предупреждала Венгрию о необходимости отказаться от политики блокирования помощи Украине, однако понимания не встретила. И это будет иметь последствия.

"Кроме дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, правительство Германии будет решать "венгерскую проблему" на уровне ЕС. Это то самое правительство Германии, которое до сих пор призывало к сдержанности в своих действиях против Венгрии из-за своих экономических интересов в ней. Однако новое руководство в Берлине отдает приоритет политике безопасности, которая преобладает над экономическими интересами", — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, ряд источников единогласно заявили, что существуют планы заморозить все текущие средства ЕС, принадлежащие Венгрии, возможно, уже этой осенью. По мнению Еврокомиссии и государств-членов, это самое эффективное действие против венгерского премьер-министра, который понимает и говорит только на языке денег.

Но заморозка финансирования венгерских потребностей ЕС – еще не самое печальное для Будапешта. Параллельно также может быть запущен механизм лишения Венгрии права голоса в рамках блока. Отмечается, что до сих пор именно Германия блокировала применение этой меры, однако новое немецкое правительство вернуло этот вопрос в повестку дня.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Венгрии призвали собирать деньги для Украины из-за коррупции Орбана.



