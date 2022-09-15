Большинство жителей Словакии хотели бы, чтобы РФ победила в войне против Украины: опрос

Большинство словаков хотели бы, что Россия выиграла войну в Украине. Об этом говорят результаты нового социологического опроса, проведенного в июле 2022 года исследователями MNFORCE, Seesame и Словацкой академии наук, пишет издание Dennik N.

Социологический опрос в Словакии (фото из открытых источников)

Жителям страны предлагали ответить на вопрос, как бы они хотели закончить войну в Украине по 10-балльной шкале. 1 балл — означал однозначную победу РФ, а 10 — убедительную победу Украины.

Оказалось, что более половины респондентов склонятся к победе РФ. А еще – пятая часть опрошенных словаков хочет однозначной победы Кремля.

Приблизительно треть населения Словакии хочет, чтобы победила Украина, из них около пятой части ожидают четкую победу Украины над российскими оккупантами.

Около 18% граждан Словакии ответили, что не знают.

Что касается географических отличий, то только в Братиславе большинство населения желает победы для Украины.

Авторы материала отмечают, что их больше удивила позиция тридцатилетних респондентов, ведь они больше всего пророссийские из всех возрастов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне больше не хотят воевать и ждут переговоров. По данным нового соцопроса Левада-центра, за продолжение войны выступают 48% россиян, что, конечно же, очень много, ведь это почти половина. Но если сравнить этот показатель с маем, то тогда он достигал 72%. При этом 44% россиян полагают, что следует сесть за стол переговоров с Украиной. В то же время российские граждане, одурманенные пропагандой, продолжают поддерживать путинский режим в намерении уничтожить Украину и ее государственность. Согласно опросу, 76% россиян поддерживают действия российских военных в Украине.

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