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Лиля Воробьева
Большинство словаков хотели бы, что Россия выиграла войну в Украине. Об этом говорят результаты нового социологического опроса, проведенного в июле 2022 года исследователями MNFORCE, Seesame и Словацкой академии наук, пишет издание Dennik N.
Социологический опрос в Словакии (фото из открытых источников)
Жителям страны предлагали ответить на вопрос, как бы они хотели закончить войну в Украине по 10-балльной шкале. 1 балл — означал однозначную победу РФ, а 10 — убедительную победу Украины.
Оказалось, что более половины респондентов склонятся к победе РФ. А еще – пятая часть опрошенных словаков хочет однозначной победы Кремля.
Приблизительно треть населения Словакии хочет, чтобы победила Украина, из них около пятой части ожидают четкую победу Украины над российскими оккупантами.
Около 18% граждан Словакии ответили, что не знают.
Что касается географических отличий, то только в Братиславе большинство населения желает победы для Украины.
Авторы материала отмечают, что их больше удивила позиция тридцатилетних респондентов, ведь они больше всего пророссийские из всех возрастов.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне больше не хотят воевать и ждут переговоров. По данным нового соцопроса Левада-центра, за продолжение войны выступают 48% россиян, что, конечно же, очень много, ведь это почти половина. Но если сравнить этот показатель с маем, то тогда он достигал 72%. При этом 44% россиян полагают, что следует сесть за стол переговоров с Украиной. В то же время российские граждане, одурманенные пропагандой, продолжают поддерживать путинский режим в намерении уничтожить Украину и ее государственность. Согласно опросу, 76% россиян поддерживают действия российских военных в Украине.
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