Боррель намекнул, что ЕС пора прекратить рассчитывать, что США защитят блок

Европа должна готовиться к потенциальной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не фантазия". К тому же европейским странам пришло время осознать, что они больше не могут рассчитывать на защиту блока со стороны США. Такое заявление сделал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает FT.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть не всегда открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит", — заявил Жозеп Боррель.

При этом Боррель добавил, что внутри альянса приоритеты отдельных членов могут меняться.

В то же время глава дипломатии ЕС заявил, что Европа должна готовиться к возможной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не является фантазией". По его словам, "Россия угрожает Европе", как продолжающейся войной в Украине, так и гибридными атаками на страны-члены Евросоюза.

"Война, безусловно, надвигается на нас. Высокоинтенсивная война с применением обычных вооружений в Европе больше не является фантазией", — подчеркнул топ-дипломат ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на нынешней стадии российско-украинской войны остается крайне сложной для Украины. Противник не только давит вдоль всей линии фронта и терроризирует дронами и ракетами нашу энергосистему, а также целенаправленно стирает с лица земли мирные города, но и явно готовит новую волну наступления. Украина, в свою очередь, пытается ослабить вражеский потенциал своими дроновыми ударами, которые приобретают всё более дальнобойный оттенок. Но нам катастрофически не хватает помощи партнеров, о чем периодически пишут сами западные медиа. Специально для портала "Комментарии" эксперты проанализировали происходящее в данный момент на военных и дипломатических фронтах нашей войны.



