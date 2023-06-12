Боррель назвал цели Путина в Украине, от которых он никогда не откажется

Российский президент до сих пор верит в то, что ему по силам достичь в Украине те цели, которые он поставил себе еще перед полномасштабным вторжением российских войск в Украине. На сегодняшний день диктатор не готов от них отказываться. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет "Onda Cero".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Главный дипломат ЕС заявил, что ему неизвестно, есть ли негласный диалог между Киевом и Москвой. Однако европейские лидеры, которые имели разговор с Путиным, заявляют, что он не откажется от войны в Украине.

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Боррель также считает, что Путин допустил серьезную ошибку, решив, что сможет за считанные дни или месяцы оккупировать всю Украину.

"Путин совершил гигантскую ошибку, он считал, что за 15 дней он может быть в Киеве и покорить Украину из-за дисбаланса сил. Он допустил гигантскую ошибку, потому что сильно недооценил способность Украины к сопротивлению и сильно переоценил способность своей армии. Он недооценил способность к единству. европейцев, которых, как он считал, смог покорить газом", — рассказал Боррель.

По его мнению, российский президент недооценил единство между США и Европой, и результатом этого является то, что спустя несколько месяцев после войны Путин потерял 2000 танков.

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