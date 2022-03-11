Боррель назвал обещание, данное Украине, которое теперь невозможно выполнить

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО и готовности принять страну в Альянс в скором будущем. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "TF1".

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Жозеп Боррель отметил, что, предлагая Украине и Грузии членство в НАТО никто не подумал о том, что на практике это невозможно. Давая определенные обещание Украине и Грузии по членству в НАТО Евросоюз допустил большую ошибку.

"Я думаю, это ошибка давать обещания, которые мы не можем выполнить", — заявил Боррель.

Отметим, ранее глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Украина может приостановить свое стремление стать полноправным членом НАТО, отказавшись от этой идеи, но взамен Киев хочет потребовать конкретные гарантии безопасности для страны, которые должны предоставить лидеры ЕС. Давид Арахамия допустил, что это могут быть какие-то двухсторонние соглашения, гарантирующие суверенитет и безопасность в Украине.

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