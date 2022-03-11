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Боррель назвал обещание, данное Украине, которое теперь невозможно выполнить

В ЕС теперь не готовы говорить о скором членстве в НАТО для Украины и Грузии

сегодня, 13:05 comments3218
Автор:

Кравцев Сергей
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Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО и готовности принять страну в Альянс в скором будущем. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "TF1".

Боррель назвал обещание, данное Украине, которое теперь невозможно выполнить

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Жозеп Боррель отметил, что, предлагая Украине и Грузии членство в НАТО никто не подумал о том, что на практике это невозможно. Давая определенные обещание Украине и Грузии по членству в НАТО Евросоюз допустил большую ошибку.

"Я думаю, это ошибка давать обещания, которые мы не можем выполнить", — заявил Боррель.

Отметим, ранее глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Украина может приостановить свое стремление стать полноправным членом НАТО, отказавшись от этой идеи, но взамен Киев хочет потребовать конкретные гарантии безопасности для страны, которые должны предоставить лидеры ЕС. Давид Арахамия допустил, что это могут быть какие-то двухсторонние соглашения, гарантирующие суверенитет и безопасность в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон снял интригу в вопросе членства Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Французский лидер заявил, что Украина – это часть Европы, но говорить об ускоренной процедуре по предоставлению членства в ЕС нет смысла пока на территории страны идет полномасштабная война и гибнут люди. При этом большинство участников саммита подтвердило готовность, что после окончании войны в Украине можно будет говорить о том, что Украина может включиться в процесс присоединения к Евросоюзу.



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Источник: https://www.tf1info.fr/international/ukraine-poutine-merite-d-etre-juge-declare-le-chef-de-la-diplomatie-europeenne-josep-borrell-2213165.html
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comments

Обсуждения

Фрез М

сегодня, 13:26

Чи потрібна нам така Європа, яка скиглить та плаче ми на коліна ставати не повинні перед нею. Пішла разом з росією за кораблем. Ми повинні утворювати союз із Англією та Польшою не приєднуються і іньші країни.

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