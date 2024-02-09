Боррель назвал последствия для Европы в случае поражения Украины

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не остановится, если он победит в Украине. Он готов пожертвовать своей армией и народом, чтобы удержаться у власти. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью эстонскому изданию "EFE" сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Боррель предупредил, что Владимир Путин является "соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы ".
Возможное поражение Украины будет означать наличие "российской армии на границе Европы", подчеркнул он.
По его словам, "есть люди, которые не разделяют мнение, что Украине надо помочь и что лучше бы она сдалась как можно скорее", потому что "так мы избавимся от проблем".
Боррель уверен, что Путин "собирается сделать все возможное и не против пожертвовать своей армией и своим народом", в то время как армия в Украине "несет огромные материальные и человеческие потери и не добилась сколько-нибудь существенного территориального продвижения".
Боррель отметил, что Украина не смогла перейти в контрнаступление на поле боя, потому что она сталкивается с "мощной обороной России", а Москва "находится в обороне".
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