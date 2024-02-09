Боррель назвал последствия для Европы в случае поражения Украины

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, если он победит в Украине. Он готов пожертвовать своей армией и народом, чтобы удержаться у власти. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью эстонскому изданию "EFE" сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Боррель предупредил, что Владимир Путин является "соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы ".

Возможное поражение Украины будет означать наличие "российской армии на границе Европы", подчеркнул он.

"Это означает, что Путин может подумать: если он выиграл один раз, почему он не смог победить соседа во второй раз?", — отметил топ-дипломат ЕС.

По его словам, "есть люди, которые не разделяют мнение, что Украине надо помочь и что лучше бы она сдалась как можно скорее", потому что "так мы избавимся от проблем".

"Вы думаете, что, если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который у них есть в Беларуси, и российские войска окажутся на границе с Польшей, мы избавимся от неприятностей или у нас будут большие проблемы?",- спросил он.

Боррель уверен, что Путин "собирается сделать все возможное и не против пожертвовать своей армией и своим народом", в то время как армия в Украине "несет огромные материальные и человеческие потери и не добилась сколько-нибудь существенного территориального продвижения".

Боррель отметил, что Украина не смогла перейти в контрнаступление на поле боя, потому что она сталкивается с "мощной обороной России", а Москва "находится в обороне".

"Вы думаете, что Путин, развязав войну, мог хоть на мгновение представить, что через два года он окажется там, где находится? Нет, он думал, что его армия очень сильна. И это не так. Он думал, что Украина очень слабая, она распадется. И этого не произошло. Он думал, что единство европейцев потерпит неудачу. Он думал, что трансатлантическое единство будет нарушено. Ничего из этого не произошло", — заявил Боррель.

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