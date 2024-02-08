Есть ли сценарий, что Вашингтон не выделит помощь Украине: кто в США останется ни с чем

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа главным инициатором, блокирующим утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Тем временем в подконтрольной республиканцам Палате представителей провалили голосование за пакет финпомощи Израилю без Украины. А в Сенате, где большинство у демократов, готовятся пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы и безопасности границы с Мексикой. О чем говорит происходящее в США вокруг внешней помощи? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

США очень хорошо понимают важность геополитического лидерства

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии самого глубокого политического кризиса за последние сто лет.

и реальность его шансов снова переехать в Овальный кабинет". "И этот кризис, к сожалению, отражается на внешней политике и оказании военной помощи нуждающимся в ней союзникам, – поясняет она. – Сегодняшнее противостояние между республиканцами и демократами не является идеологическим, концептуальным в плане принятия решений. Оно является частью ожесточенной предвыборной кампании, которая еще не объявлена официально, но вовсю разворачивается в государственных институциях и прессе. Внешняя помощь, которая стоит под угрозой, вообще не стала бы предметом спора, если бы не фигура Дональда Трампа

При этом, США, акцентирует политолог, очень хорошо понимают важность геополитического лидерства и не готовы терять неофициальный статус "мирового жандарма".

"Штаты всегда охотно вкладывались финансово в свое лидерство и, как мне кажется, всерьез не рассматривают лозунг "сосредоточиться на внутренних проблемах". Но повестка дня такова, что сейчас речь идет о национальном лидерстве. И лидерство геополитическое не является первоочередной задачей. Ведь до президентских выборов в мире ощутимо ничего не изменится, можно пока об этом не думать. По крайней мере, так считают, похоже, основные игроки в США", – уточняет Анна Малкина.

По ее мнению, вариантов в отношении развития ситуации, в частности, выделения помощи Украине, не так немного.

"Вариант первый: помощь все-таки выделят в ближайшее время. За этим решением стоят не только конгрессмены, но и лоббисты американского военно-промышленного комплекса. Вопрос прибыли не имеет политического контекста – и республиканцы сейчас находятся под сверхсильным давлением заинтересованных групп, – отмечает политолог. – Вариант второй: помощь выделят позже. Возможно, на это уйдет еще несколько месяцев, за которые будет найдено компромиссное решение и по усилению границы с Мексикой и по военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Но варианта, когда помощь не будет выделена вовсе – не существует. Слишком многое стоит на кону для американского престижа и репутации".

Выходит вперед разрушительный фактор Трампа

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

заставили даже умеренных республиканцев играть по его правилам". "Одной из тактических задач лидера сенатского большинства от демократов Чака Шумера с голосованием в Сенате была надежда на сотрудничество с частью республиканцев, которые менее зависимы от воли Трампа. Но грядущие выборы и нарастающие шансы Трампа стать кандидатом от Республиканской партии

Теперь, поясняет эксперт, ситуация переходит в совершенно иную плоскость. Причем – более выгодную для демократов.

"Атакуют именно они, ведь их позиции несколько крепче – большинство в Сенате и должность президента, поэтому "респам" с их неубедительным большинством в Палате представителей придется переходить на "сухой паек". Вряд ли демократы в этой ситуации пропустят хоть один законопроект от них, если сами республиканцы не продемонстрируют желания сотрудничать", – прогнозирует Владимир Цыбулько.

Но здесь, акцентирует он, выходит вперед разрушительный фактор Трампа.

республиканцы растратили на амбиции Трампа, а не на развитие партии". "Похоже, что выборы окончательно разрушат Республиканскую партию, – считает политолог. – Думаю, в ближайшие пару избирательных циклов она не сможет ничего противопоставить демократам. К сожалению, наследство Рейгана

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