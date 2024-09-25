Боррель назвал самый быстрый путь достичь мира в Украине

Капитуляция Украины и превращение ее во вторую Беларусь не является самым быстрым способом закончить войну. Есть намного быстрее положить конец бесконечным убийствами разрушениям – это произойдет, когда Путин выведет свои воска из Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после завершения Совбеза ООН.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Я слышал здесь определенных любителей мира, для которых война кажется слишком дорогой. Мы тоже любим мир, ЕС любит мир, а больше всего любят его украинцы, которые платят самую высокую цену. Самый быстрый возможный путь достичь мира – это когда Россия выводит войска, и война заканчивается", – отметил топ-дипломат ЕС.

Он добавил, что упомянутые любители мира не говорили об этом быстром способе, потому что считают, что самым быстрым способом закончить войну является капитуляция Украины.

Боррель подчеркнул, что без поддержки европейцев украинский народ будет вынужден сложить оружие и прекратить борьбу. Но объединённая Европа не хочет такого конца войны. ЕС не хочет капитуляции Украины, потери ее национальной идентичности, свободы, территории и превращения ее во вторую Беларусь.

Он подчеркнул, что мир – это не подчинение, не капитуляция и оккупация, поэтому нужен длительный мир.

При этом представитель Евросоюза признал, что несмотря на ту военную поддержку, которую ЕС оказывает Украине, никто не исключает поисков мирных решений.

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