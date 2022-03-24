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Боррель о войне в Украине: все решится в ближайшие 15 дней

В ЕС считают, что российская армия будет пытаться выполнить поставленные Кремлем задачи

сегодня, 16:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Москва не заинтересована в переговоры о прекращении огня в Украине, потому что пока что армия РФ не выполнила те задачи, которые ей были поставлены в Кремле. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, информирует "Reuters".

Боррель о войне в Украине: все решится в ближайшие 15 дней

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Жозеп Боррель считает, что сейчас Россия не настроена вести какие-либо переговоры о прекращении боевых действий в Украине. Цель по-прежнему одна – оккупировать Украину. Первоочередная задача – окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. На переговоры в Москве будут настроены только тогда, когда Кремль будет выходить на них, имея сильные и убедительные позиции.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза подчеркнул, Европейский Союз продолжить в этой войне поддерживать Украину, как своего союзника. В частности, ЕС будет оказывать военную помощь украинской армии, потому что следующие 15 дней в этом противостоянии будут решающими.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пятерку стран, с которыми сегодня Украины ведет переговоры относительно того, чтобы получить гарантии безопасности по окончании войны. Главное гарантией есть помощь стране в случае нападения на ее территорию какой-то их стран.

Также издание "Комментарии" сообщало, что из-за множества трупов российских солдат, которые отказывается забирать Россия, Украина может оказаться на пороге экологической катастрофы. Несмотря на постоянные обращения Украины к российской стороне — в Москве в большинстве случаев не реагируют на просьбы.



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Источник: https://www.reuters.com/
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