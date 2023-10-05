Боррель признал – ЕС не может заменить ту помощь, которую оказывают США Украине

Независимо от того, как сильно страны ЕС поддерживают Украину в войне против России, они не способны заменить ту помощь для Украины, которую оказывает сегодня Вашингтон, как ключевой союзник Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде сделал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Дипломат ЕС напомнил, что посещал Киев в тот момент, когда Конгресс США не включил расходы на поддержку Украины в бюджетное соглашение, направленное на избежание "шатдауна".

"Конечно, это не было ожидаемым, и это не хорошая новость. Но я надеюсь, что это не будет окончательной определенной позицией Соединенных Штатов", — заявил Боррель.

Он подчеркнул, сегодня Украине очень сильно нужна поддержка всех стран ЕС, а также США. Несмотря на ситуацию внутри США, Евросоюз продолжит активно поддерживать Киев и увеличит эту поддержку.

Жозеп Боррель выразил надежду, что США все же пересмотрят свою позицию по оказанию помощи Украине. Это очень важно не только для самих украинцев, но и для всех тех стран, которые не хотят, чтобы в этой ожесточенной войне победу одержали Путин и его режим.

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