Боррель рассказал, как в ЕС будут решать, снять ли ограничения на удары Украины по РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе в четверг, 29 августа, обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России и пришли к выводу, что решение будет принимать каждая страна ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Евросоюза обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют любую практическую вовлеченность".
Глава МИД Дмитрий Кулеба перед началом встречи министров говорил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности.
Также издание "Комментарии" сообщало – на этой неделе глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. О важности разрешения от партнеров наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием говорил также по время пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Он также признался, что понимание в этом вопросе все еще отсутствует. Почему в последнее время эта тема вновь активно подымается? Удастся ли Киеву "дожать" западных партнеров переступить через очередные "красные линии"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Новости