Боррель рассказал, как в ЕС будут решать, снять ли ограничения на удары Украины по РФ

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе в четверг, 29 августа, обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России и пришли к выводу, что решение будет принимать каждая страна ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"В конце концов, вывод заключается в том, что это — решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – говорится в сообщении.

Топ-дипломат Евросоюза обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют любую практическую вовлеченность".

"Поэтому это не решение на европейском уровне", – констатировал Жозеп Боррель.

Глава МИД Дмитрий Кулеба перед началом встречи министров говорил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности.

Также издание "Комментарии" сообщало – на этой неделе глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. О важности разрешения от партнеров наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием говорил также по время пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Он также признался, что понимание в этом вопросе все еще отсутствует. Почему в последнее время эта тема вновь активно подымается? Удастся ли Киеву "дожать" западных партнеров переступить через очередные "красные линии"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



