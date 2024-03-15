Боррель рассказал, когда решится исход войны России против Украины

Исход войны России против Украины решится в этом году – весной и летом. Как передает портал "Комментарии", такое предположение озвучил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Sky News".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Топ-диплома Евросоюза во время своего визита в Вашингтон призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами на фоне сомнений в том, что американская поддержка возобновится.

Также Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре.

Отметим, ранее Боррель заявил, что государства Европейского Союза активно обсуждают возможность использования замороженных российских активов для увеличения военного потенциала Украины.

"Российские замороженные активы, мы договорились, что эти активы могут быть использованы для поддержки Украины", — заявил топ-дипломат ЕС.

По словам Борреля, их также можно использовать для того, чтобы избежать разрушения Украины. Он уточнил, что это означает увеличение военного потенциала или оборонной технологической базы Украины.

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