Использование активов РФ для военной помощи Украине: Боррель рассказал, есть ли подвижки

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Кравцев Сергей
Государства Европейского Союза активно обсуждают возможность использования замороженных российских активов для увеличения военного потенциала Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель. Фото из открытых источников
По словам Борреля, их также можно использовать для того, чтобы избежать разрушения Украины. Он уточнил, что это означает увеличение военного потенциала или оборонной технологической базы Украины.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия в течение двух недель предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Не исключено, что деньги пойдут на оружие.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе неожиданно заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины". Ранее предполагалось, что деньги должны пойти на восстановление Украины.
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