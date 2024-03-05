Использование активов РФ для военной помощи Украине: Боррель рассказал, есть ли подвижки

Государства Европейского Союза активно обсуждают возможность использования замороженных российских активов для увеличения военного потенциала Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

"Российские замороженные активы, мы договорились, что эти активы могут быть использованы для поддержки Украины", — заявил топ-дипломат ЕС.

По словам Борреля, их также можно использовать для того, чтобы избежать разрушения Украины. Он уточнил, что это означает увеличение военного потенциала или оборонной технологической базы Украины.

"Но для этого нам все еще нужно соглашение государств-членов, нам нужна единая база соглашения, предложение общей политики финансовой безопасности, пока мы продолжаем работать на начальном этапе, чтобы достичь соглашения по этому вопросу", — добавил Боррель.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия в течение двух недель предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Не исключено, что деньги пойдут на оружие.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе неожиданно заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины". Ранее предполагалось, что деньги должны пойти на восстановление Украины.

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