Боррель рассказал о мире в Украине за несколько дней

Как только западные партнеры прекратят оказывать Украине военную помощь, "придет мир", но не такой, какого хотела бы Украина. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "El Intermedio" заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Борреля заявил, что он поддерживает тезис генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Украина и Россия "вовлечены в войну", а мирные переговоры между ними "в ближайшее время невозможны".

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"Поэтому мы должны продолжать помогать Украине", – сказал главный евродипломат.

Он добавил, что быстрого "мира" можно достичь, однако он не будет справедливым.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна капитулировать через несколько дней. Вот и все, война закончилась. Но как закончилась? С проигравшей, оккупированной страной, превращенной в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод", – подчеркнул Жозеп Боррель.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ответ на заявление генсек ООН Антониу Гутерриша о том, что "мир в Украине сейчас невозможен" (мол, ни Киев, ни Москва) не готовы сесть за стол переговоров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился. По его словам, переговоры возможны, но только при определенных обстоятельствах. А именно, если стране-агрессору напомнят, наконец, соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию, если перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. О чём говорят то и дело всплывающие от бывших и действующих политиков и чиновников разных частей мира (Азии, Европы, Латинской Америки) "миротворческие" предложения? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



