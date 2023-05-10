Боррель рассказал о мире в Украине за несколько дней

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Кравцев Сергей
Как только западные партнеры прекратят оказывать Украине военную помощь, "придет мир", но не такой, какого хотела бы Украина. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "El Intermedio" заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Борреля заявил, что он поддерживает тезис генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Украина и Россия "вовлечены в войну", а мирные переговоры между ними "в ближайшее время невозможны".
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Он добавил, что быстрого "мира" можно достичь, однако он не будет справедливым.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в ответ на заявление генсек ООН Антониу Гутерриша о том, что "мир в Украине сейчас невозможен" (мол, ни Киев, ни Москва) не готовы сесть за стол переговоров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился. По его словам, переговоры возможны, но только при определенных обстоятельствах. А именно, если стране-агрессору напомнят, наконец, соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию, если перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. О чём говорят то и дело всплывающие от бывших и действующих политиков и чиновников разных частей мира (Азии, Европы, Латинской Америки) "миротворческие" предложения? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 13:25
Нема питань. Просто приберіть від корита корумповану владу Зе, бо їхні чавкання псують всі враження. Перевершили навіть минулого Хряка. Потім тягніть, скільки вважають юдейські власники цієї війни, на здоров'я.