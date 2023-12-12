Боррель рассказал о планах Путина, объяснив, почему нужно ускорить поддержку Украины

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин верит в то, что ему удастся создать новый импульс в войне против Украины. В связи с этим Европейский Союз должен ускорить поддержку Украины. Партнеры Украины должны понимать все риски и должны действовать на опережение. Как передает портал "Комментарии", об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Высокий представитель ЕС отметил, что сегодня внимание сосредотачивалось на путях оказания помощи Украине для победы в ее оборонительной войне против российской агрессии.
По словам Борреля, сейчас Украина прилагает усилия на двух фронтах: на военном и на пути к началу переговоров о вступлении.
Дипломат подчеркнул, что Путин "пытается создать новый импульс в его войне против Украины". В частности, это происходит на фоне наступления зимы и объявления о его амбициях снова баллотироваться в президенты РФ.
Боррель напомнил, что минувшей ночью Россия осуществила первую атаку с запуском баллистических ракет на Киев за более чем два месяца. Также Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению, объектам инфраструктуры и экспорта.
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