Боррель рассказал о планах Путина, объяснив, почему нужно ускорить поддержку Украины

Российский диктатор Владимир Путин верит в то, что ему удастся создать новый импульс в войне против Украины. В связи с этим Европейский Союз должен ускорить поддержку Украины. Партнеры Украины должны понимать все риски и должны действовать на опережение. Как передает портал "Комментарии", об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Высокий представитель ЕС отметил, что сегодня внимание сосредотачивалось на путях оказания помощи Украине для победы в ее оборонительной войне против российской агрессии.

По словам Борреля, сейчас Украина прилагает усилия на двух фронтах: на военном и на пути к началу переговоров о вступлении.

"На военном фронте Россия перегруппировывается, мобилизует больше солдат, получает и производит больше военного оборудования. Мы должны поддержать Украину в противодействии этому", – сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что Путин "пытается создать новый импульс в его войне против Украины". В частности, это происходит на фоне наступления зимы и объявления о его амбициях снова баллотироваться в президенты РФ.

Боррель напомнил, что минувшей ночью Россия осуществила первую атаку с запуском баллистических ракет на Киев за более чем два месяца. Также Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению, объектам инфраструктуры и экспорта.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать победы путинской России. Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы уже начали диалог и экспертные консультации с Украиной относительно будущих обязательств по безопасности. Мы должны оказывать оперативную и военную поддержку, но мы также должны работать над предполагаемым долгосрочным финансированием. Сегодня на встрече подавляющее большинство министров были очень четкими: это не момент для ослабления нашей поддержки Украины, а наоборот, это момент для усиления и ускорения поддержки", – заявил Боррель.

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