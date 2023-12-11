Удастся ли договориться с Венгрией: что станет решающим на пути к членству Украины в ЕС

В ракурсе приближающегося саммита ЕС (пройдет 14-15 декабря), где может быть принято решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, обострилась полемика на эту тему. Первую скрипку тут играет Венгрия, максимально тормозящая украинскую евроинтеграцию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что три из четырех законов, которые Еврокомиссия требовала от Украины представить до 3 марта, уже приняты Верховной Радой и подписаны президентом Владимиром Зеленским. Еще один (закон о лоббизме) зарегистрирован в парламенте и также будет принят. Но Венгрия продолжает ставить палки в колеса (в том числе предоставлению 50 млрд евро экономической поддержки Украине и новому пакету санкций против России), из-за чего старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут отложить до марта 2024 года. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Орбан будет продолжать свою подрывную деятельность

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поделился таким мнением:

Следует понимать, что Орбан продолжает выполнять указания Москвы. Снова и снова демонстрируя, что является кремлевской подстилкой, прокладкой в ЕС и НАТО. И его задача — максимально портить жизнь двум этим союзам". "Я не ожидаю, что ситуация с Орбаном изменится. Как и в целом с позицией Венгрии. Не дадут позитива ни очередные встречи глав МИД, ни разговоры Зеленского с Орбаном типа того, что произошел вчера в Аргентине

Даже обещанные Венгрии деньги из общего бюджета ЕС не столь важны для Орбана. Он уверен, что Москва найдет возможность передать ему соответствующие средства, считает экс-глава МИД. Тем более, что, несмотря на санкции, недостатка средств у Кремля, похоже, не наблюдается.

этот провал единства, надеюсь, подтолкнет наших партнеров в ЕС и НАТО к реформированию системы голосования. Учитывая наличие в союзах таких горе-членов как нынешняя Венгрия". "Потому Орбан будет продолжать свою подрывную деятельность, – прогнозирует Владимир Огрызко. – Но в этой ситуации есть и позитивный момент. Даже если Венгрия блокирует старт переговоров ЕС с Украиной

Единогласное голосование превращает ЕС и НАТО в перспективу ООН, где только говорят, а не могут принять решение, считает эксперт.

"Следует изменять устав, законодательство, сделав возможность голосования не консенсусом, а квалифицированным большинством. И это станет настоящим ударом по Орбану и ему подобным, – поясняет Владимир Огрызко. – Уговоры тут не помогут. Политическая воля Кремля, зависимость Орбана от Москвы (не исключено что из-за наличия на него соответствующего досье в ФСБ) имеют для венгерского премьера больше значения, чем уговоры Брюсселя и обещанные Венгрии деньги".

Не следует преувеличивать роль и вес Венгрии

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что мы вошли в очень интересную неделю. Во многом решающую. По ряду направлений.

его планирующая встреча с Байденом, выступление перед сенаторами и конгрессменами", – отмечает аналитик. "События перетекают друг в друга, происходят дипломатические вояжи мировых лидеров. И каждый старается урвать максимум бенефитов. Для Украины, кроме саммита ЕС, крайне важным станет голосование американских парламентариев (также на этой неделе) о выделении помощи нашей стране на следующий год. Это может задать тон тому, что увидим потом в Европе. В этом ракурсе очень важен вояж президента Зеленского в США

Она акцентирует, что одновременно с визитом украинского президента в США, там развил деятельность и венгерский премьер Орбан. Есть данные, что не без его участия через консервативный аналитический центр Heritage Foundation организовали двухдневную конференцию с участием представителей венгерского института международных отношений и сотрудников посольства Венгрии в Вашингтоне. Цель, как отмечало британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники, попытаться убедить республиканцев в продолжении блокирования помощи Украине.

что даже в случае пауз с поддержкой со стороны США, европейцы продолжат поддерживать Украину. Очень важный сигнал", – уверена Александра Решмедилова. "Не следует преувеличивать роль и вес Венгрии. Но явно видны попытки ее власти вести максимально антиукраинскую политику везде, где только можно. При этом Европа уже готовит своеобразный план Б. Именно об этом заявления канцлера ФРГ Шольца

Мы видели, продолжает она, попытки президента Франции – Макрона – убедить Орбана прекратить антиукраински игры. И в целом позиция подавляющего числа стран ЕС демонстрируют, что они решительно поддерживают Украину, в том числе в ракурсе нашей евроинтеграции.

Не примкнут ли к ним Болгария, Нидерланды. Орбан показал, что принятия решения единогласно, всеми членами ЕС, может не просто ставить на паузу, но и замораживать программы финансирования партнеров, расширения Евросоюза и так далее", – отмечает эксперт. "Пока не ясно, будет ли пакетное голосование (за начало соответствующих переговоров не только с Украиной, но и с Молдовой), или их разделят на два трека. И станет ли такое голосование результативным. Не пойдут ли до конца против нас те же Венгрия, Словакия, где после смены власти также усилилась антиукраинская риторика

Впрочем, учитывая, что с Венгрией удалось договориться о предыдущих 11 санкционных пакетах против РФ, есть надежда, что удастся договориться и сейчас. В том числе по важным для Украины вопросам, не исключает Александра Решмедилова.

Говорит, что сделано недостаточно. И таких "недостаточно", разного рода дополнительных требований может появляться огромное количество. В том числе со стороны Словакии, Польши, ряда других членов ЕС, воодушевленных примером Венгрии", – предупреждает аналитик. "Брюссель уже сделал шаг навстречу Будапешту, разморозив средства, которые не предоставлялись Венгрии из-за нежелания ее властей проводить необходимые реформы. То есть, некий пряник получен. Сделал такой шаг и Киев, внеся изменения в законодательство касательно нацменьшинств. Но мы видим, что Венгрия всё равно выражает недовольство

Она не исключает, что, наконец, будет проведена реформа голосования в ЕС. И важнейшие решения (внешнеполитические – так точно) станут принимать не полным консенсусом, а, к примеру, квалифицированным большинством. Исключая случаи шантажа, которыми явно злоупотребляют Орбан и Ко.

Мы приняли уже немало важных решений в ракурсе евроинтеграции

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что у нашей страны есть хорошие шансы на получение решения о переговорах по вступлению в ЕС.

многие другие, – напоминает он. – Но есть и проблемы. Венгрия, теперь и Словакия, выступают против начала таких переговоров. Так что стопроцентных гарантий нет. Ждем саммита. Надеемся на лучшее". "Об этом заявляла вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова

Мы, отмечает эксперт, приняли уже немало важных решений в ракурсе евроинтеграции. Получили Соглашение об ассоциации, хоть было много скептиков. Получили безвиз.

"Украина твердо встала на рельсы движения в ЕС – и с них не свернет. Вопрос сейчас лишь в дате. И общего вступления, и переговоров на

эту тему", – констатирует Николай Спиридонов.

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