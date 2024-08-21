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Боррель сделал сенсационное заявление по поводу разрешения Запада на удары вглубь РФ

Боррель считает, что Украина должна получить разрешение на использование западного оружия для ударов по территории России

сегодня, 20:10
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Ткачик Олеся

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель выразил мнение, что снятие ограничений на применение украинских сил против российских окупантов будет способствовать мирным усилиям и поможет сохранить жизнь украинцев. Он также подчеркнул, что операция на Курщине "значительно подорвала нарратив президента России Путина".

Боррель сделал сенсационное заявление по поводу разрешения Запада на удары вглубь РФ

Жозеп Боррель

В частности, Боррель на своей странице в соцсети X отметил, что снятие этих ограничений, согласно международному праву, будет иметь несколько важных последствий. Во-первых, говорит он, это усиление самообороны Украины и лишение России возможности безнаказанно атаковать украинские города и инфраструктуру. Во-вторых, уменьшение человеческих жертв и разрушений на территории Украины.

Кроме того, Боррель убежден, что разрешение на удары в глубь России будет способствовать мирным инициативам.

Он также сообщил, что на следующей неделе встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у западных партнеров Украины до сих пор нет четкой стратегии в отношении России, колеблясь между так называемым контролем эскалации и более решительными действиями. Это, в частности, влияет на их решение о предоставлении Украине разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.

Есть мнение, что решение о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного западного оружия на территории РФ зависит от официального переговорного процесса. Эксперты напоминают, что Украина готовит второй саммит мира, на котором ожидается участие России. В зависимости от того, сколь деструктивной будет позиция РФ, Запад может прибегнуть к определенным действиям для стимулирования ее к мирным переговорам.




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