Босниец построил для жены дом, который вращается

В Боснии изобретатель-самоучка Воин Кусич построил для жены дом, который вращается вокруг своей оси. Об этом сообщает агентство Reuters. Кусич рассказал, что построил необычный дом из-за того, что его жена все время пыталась обновить вид их дома.

Дом (фото из открытых источников)





"Я устал от ее жалоб и частого ремонта нашего семейного дома, и я сказал:" Я построю тебе дом, который вращается, чтобы ты могла вращать его, как хочешь ", — рассказал босниец.





Его дом, расположенный на равнине близ города Србац, вращается вокруг 7-метровой оси, которую он спроектировав самостоятельно. Вокруг — кукурузные поля и сельхозугодья, переходящие в леса и реки. При создании дома Кусич, по его словам, вдохновлялся сербско-американскими изобретателями Николой Тесла и Михаилом Пупин. Не имея возможности получить качественное образование, он пытался получать необходимые знания самостоятельно.





"Это не новшество, это требует только воли и знаний, а у меня было достаточно времени и знаний", — сказал он.





Возведение дома заняло у него шесть лет. Перерыв делал только когда был госпитализированы в результате сердечного приступа.



"Я попросил врачей попытаться продолжить мою жизнь хотя бы на год, так как этот проект у меня в голове, и никто не знает, как его завершить", — поделился изобретатель-самоучка.





Напомним, кабинет министров Украины утвердил законопроект о ратификации рамочного соглашения между нашей страной и Турцией по развитию инфраструктуры, предназначенной для определенной целевой группы. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале. По его словам, обе страны будут сотрудничать в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий и участников операции Объединенных сил. "Правительство утвердило законопроект о ратификации соответствующего соглашения. Поддержка в зале парламента и дальнейшая ее имплементация позволят ускорить процесс строительства жилья и улучшить условия проживания и благосостояния граждан", — добавил Шмигаль.

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