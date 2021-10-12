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Босниец построил для жены дом, который вращается

Возведение дома заняло шесть лет

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий

В Боснии изобретатель-самоучка Воин Кусич построил для жены дом, который вращается вокруг своей оси. Об этом сообщает агентство Reuters. Кусич рассказал, что построил необычный дом из-за того, что его жена все время пыталась обновить вид их дома.

Босниец построил для жены дом, который вращается

Дом (фото из открытых источников)


"Я устал от ее жалоб и частого ремонта нашего семейного дома, и я сказал:" Я построю тебе дом, который вращается, чтобы ты могла вращать его, как хочешь ", — рассказал босниец.


Его дом, расположенный на равнине близ города Србац, вращается вокруг 7-метровой оси, которую он спроектировав самостоятельно. Вокруг — кукурузные поля и сельхозугодья, переходящие в леса и реки. При создании дома Кусич, по его словам, вдохновлялся сербско-американскими изобретателями Николой Тесла и Михаилом Пупин. Не имея возможности получить качественное образование, он пытался получать необходимые знания самостоятельно. 


"Это не новшество, это требует только воли и знаний, а у меня было достаточно времени и знаний", — сказал он.


Возведение дома заняло у него шесть лет. Перерыв делал только когда был госпитализированы в результате сердечного приступа.


"Я попросил врачей попытаться продолжить мою жизнь хотя бы на год, так как этот проект у меня в голове, и никто не знает, как его завершить", — поделился изобретатель-самоучка.


Напомним, кабинет министров Украины утвердил законопроект о ратификации рамочного соглашения между нашей страной и Турцией по развитию инфраструктуры, предназначенной для определенной целевой группы. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале. По его словам, обе страны будут сотрудничать в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий и участников операции Объединенных сил. "Правительство утвердило законопроект о ратификации соответствующего соглашения. Поддержка в зале парламента и дальнейшая ее имплементация позволят ускорить процесс строительства жилья и улучшить условия проживания и благосостояния граждан", — добавил Шмигаль.



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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/oddly-enough/bosnian-builds-rotating-house-so-that-his-wife-has-diversified-view-2021-10-09/
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