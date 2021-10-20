Брексит в Европе может повториться: эксперт назвал две страны, которые начали выдвигать ультиматумы ЕС

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши обвинил ЕС в шантаже через заявление председателя Еврокомиссии о подготовке реакции на решение Конституционного суда Польши относительно доминирования национальных законов над европейскими. Среди опций, которые рассматривает Брюссель: судебная жалоба, финансовые штрафы и лишение права голоса в Совете ЕС. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Он добавляет, сценарий с наложением штрафов или ограничением доступа к фондам Брюсселя выглядит более вероятным. Тем более, что в прошлом месяце этот инструмент уже доказал свою эффективность, когда несколько регионов Польши отказались от статуса "зон, свободных от ЛГБТ +" на фоне угрозы отмены их финансирования со стороны ЕС. Но, кроме Венгрии, открыто поддерживает Польшу еще и Литва, чей президент назвал финансовое давление на Варшаву "аморальным".
Юсупов подчеркивает, сейчас такого риска нет, однако, как показал Брекзит, закрывание глаз на подобные тенденции способно привести к самым неожиданным результатам.
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