Брексит в Европе может повториться: эксперт назвал две страны, которые начали выдвигать ультиматумы ЕС

Премьер-министр Польши обвинил ЕС в шантаже через заявление председателя Еврокомиссии о подготовке реакции на решение Конституционного суда Польши относительно доминирования национальных законов над европейскими. Среди опций, которые рассматривает Брюссель: судебная жалоба, финансовые штрафы и лишение права голоса в Совете ЕС. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Шантаж? Сама же Варшава поставила Брюссель перед дилеммой: либо позволить одной из стран-членов ЕС безнаказанно подорвать фундаментальные принципы организации и тем самым проигнорировать внутренний раскол, или же усилить давление на Варшаву, например, лишив ее поступлений средств из бюджета ЕС, что может настроить польское руководство блокировать решения Евросоюза по различным вопросам. Впрочем, Польша знает, что точно не будет лишена права голоса в Совете ЕС, потому что Венгрия, которая тоже находится в подобном конфликте с Брюсселем, не даст такой инициативе зеленый свет", – отметил эксперт.

Он добавляет, сценарий с наложением штрафов или ограничением доступа к фондам Брюсселя выглядит более вероятным. Тем более, что в прошлом месяце этот инструмент уже доказал свою эффективность, когда несколько регионов Польши отказались от статуса "зон, свободных от ЛГБТ +" на фоне угрозы отмены их финансирования со стороны ЕС. Но, кроме Венгрии, открыто поддерживает Польшу еще и Литва, чей президент назвал финансовое давление на Варшаву "аморальным".

"Как сообщают источники издания Politico, позиция Франции тоже не является твердой через прогресс ее диалога с Польшей в сфере атомной энергетики, а Германия опасается еще больше осложнить отношения после споров вокруг "Северного потока-2". Здесь всем важно задаться вопросом: может ли заигрывание Польши и Венгрии с евроскептицизмом привести к их выходу из ЕС или даже распада блока?", – задается вопросом эксперт.

Юсупов подчеркивает, сейчас такого риска нет, однако, как показал Брекзит, закрывание глаз на подобные тенденции способно привести к самым неожиданным результатам.

Также читайте на портале "Комментарии" — премьер Моравецкий заявил, что Польша остается в ЕС, но есть одно условие.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!