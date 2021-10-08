Премьер Моравецкий заявил, что Польша остается в ЕС, но есть одно условие

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал правильным и таким которое отвечает интересам Польши решение Конституционного трибунала о том, что польское законодательство абсолютно ничем не уступает европейскому. При этом польский премьер-министр дал понять, что это решение не дает права даже говорить о перспективах выхода Польши с ЕС. Как передает издание "Комментарии", об этом премьер-министр написал у себя в Facebook.

Матеуш Моравецкий Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Лидер поляков выразил мнение, что присоединение Польши и других стран Центральной Европы – это знаковый момент в истории последних десятилетий. Произошедшее важно не только для Варшавы, но и для всей европейской семьи. От этого присоединения и укрупнения выиграла и Польша, и Европейский Союз. Премьер подчеркнул, он считали и считает, что место Польши в объединённой Европе.

Касательно позиции Конституционного трибунала Матеуш Моравецкий заявил, что это решение подтвердило, что конституционное право имеет превосходство перед другими источниками права. Премьер напомнил, что Польша не одна с таким знаковым решением, потому как ряд Конституционных судов других стран-членов ЕС также приняли такие решения. Польша, как полноценный член ЕС, имеет такие же права, как и все остальные государства. Польша не готова уступать своими правами, ради членства в ЕС и не готова, чтобы к ней относились другие страны, как к стране второго сорта.

Отметим, в своем публичном заявлении Матеуш Моравецкий подчеркивает важность решения Конституционного суда Польши, который признал ряд статьей договоров ЕС неконституционными.

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