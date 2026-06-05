Брюссель бьет тревогу после взрыва в Констанце: в ЕС прямо указали на виновника

Взрыв морского беспилотника в румынском порту Констанца вызвал жесткую реакцию руководства Европейского Союза. В Брюсселе не стали рассматривать происшествие как изолированный эпизод и напрямую связали его с продолжающейся российской агрессией против Украины.

Урсула фон дер Ляйен и Антонио Кошта. Фото: из открытых источников

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что произошедшее стало уже третьим серьезным инцидентом безопасности на территории Румынии за последние недели.

По его словам, подобные случаи являются прямым следствием войны, развязанной Россией, и требуют повышенного внимания со стороны всего Европейского Союза.

Кошта подчеркнул, что ЕС сохраняет полную солидарность с Румынией и рассматривает любые нарушения безопасности государств-членов как вызов всему европейскому сообществу. Он также напомнил о необходимости защищать воздушное пространство и критическую инфраструктуру стран Союза.

Еще более жесткую оценку дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что всего неделей ранее беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, а теперь морской дрон достиг одного из крупнейших портов Черноморского региона.

По словам фон дер Ляйен, война все чаще создает прямые угрозы для государств на восточном фланге Европы. Именно поэтому ЕС ускоряет инвестиции в современные системы противовоздушной обороны, технологии борьбы с беспилотниками и механизмы раннего предупреждения.

Дополнительную тревогу вызвала информация о том, что на территории Румынии были обнаружены еще три плавсредства со взрывчатыми веществами, которые по счастливой случайности не сдетонировали. Пострадавших в результате происшествий нет, однако в Брюсселе считают эти события серьезным сигналом для всей Европы.

В Еврокомиссии уверены, что новые оборонные программы, включая инициативу SAFE, должны ускорить укрепление безопасности как Румынии, так и всего Европейского Союза на фоне растущих рисков в Черноморском регионе.

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