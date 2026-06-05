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Брюссель б'є на сполох після вибуху в Констанці: у ЄС прямо вказали на винуватця

Після інциденту в румунському порту керівники Євросоюзу заявили про зростаючу загрозу для східних кордонів і пообіцяли масштабне посилення оборони

5 червня 2026, 15:11
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Кравцев Сергей

Вибух морського безпілотника в румунському порту Констанца спричинив жорстку реакцію керівництва Європейського Союзу. У Брюсселі не стали розглядати подію як ізольований епізод і безпосередньо пов'язали його з російською агресією, що триває проти України.

Брюссель б'є на сполох після вибуху в Констанці: у ЄС прямо вказали на винуватця

Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Кошта. Фото: із відкритих джерел

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що те, що сталося, стало вже третім серйозним інцидентом безпеки на території Румунії за останні тижні.

За його словами, подібні випадки є прямим наслідком війни, розв'язаної Росією, і потребують підвищеної уваги з боку Європейського Союзу.

Кошта підкреслив, що ЄС зберігає повну солідарність з Румунією та розглядає будь-які порушення безпеки держав-членів як виклик усьому європейському співтовариству. Він також нагадав про необхідність захищати повітряний простір та критичну інфраструктуру країн Спілки.

Ще жорсткішу оцінку дала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона нагадала, що всього тижнем раніше безпілотник врізався в житловий будинок у румунському місті Галац, а тепер морський дрон досяг одного з найбільших портів Чорноморського регіону.

За словами фон дер Ляйєн, війна все частіше створює прямі загрози для держав на східному фланзі Європи. Саме тому ЄС прискорює інвестиції у сучасні системи протиповітряної оборони, технології боротьби з безпілотниками та механізми раннього попередження.

Додаткову тривогу викликала інформація про те, що на території Румунії було виявлено ще три плавзасоби з вибуховими речовинами, які завдяки щасливому випадку не здетонували. Постраждалих внаслідок подій немає, однак у Брюсселі вважають ці події серйозним сигналом для Європи.

У Єврокомісії впевнені, що нові оборонні програми, включаючи ініціативу SAFE, мають прискорити зміцнення безпеки як Румунії, так і всього Європейського Союзу на тлі ризиків, що зростають у Чорноморському регіоні.

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