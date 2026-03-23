Брюссель предупреждает о новых кризисах: что задумал Путин

Российский диктатор Владимир Путин является ключевым фактором масштабных миграционных потоков в Европу за последнее десятилетие. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

По его словам, практически каждый крупный миграционный кризис в Европе так или иначе связан с действиями Кремля. Бруннер напомнил о поддержке Москвой режима Башар Асад во время гражданской войны в Сирии, что привело к резкому наплыву беженцев в ЕС в 2015-2016 годах. Тогда убежище запросили более двух миллионов человек.

Вторую масштабную волну сформировала полномасштабная агрессия России против Украины. С 2022 года более 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в странах Евросоюза. Бруннер подчеркнул, что и в других конфликтах, включая ситуацию вокруг Ирана, Москва оказывает поддержку союзным режимам, усиливая нестабильность.

"В этих крупных миграционных потоках всегда участвует Путин", — заявил еврокомиссар, назвав его "фактически крупнейшим двигателем миграции в Европу".

На фоне угроз новых кризисов страны ЕС уже обсуждают жесткие меры реагирования. В частности, правительства Дании и Италии предлагают ввести механизм "аварийного тормоза", который позволит временно закрывать границы в случае резкого наплыва беженцев. Подобные шаги уже применялись ранее, в том числе во время миграционного давления на границе Польши со стороны России и Беларуси.

В Брюсселе уверяют, что Евросоюз стал значительно лучше подготовлен к таким вызовам. Новые процедуры предоставления убежища, усиленный контроль на границах и внедрение биометрических систем должны повысить безопасность.

При этом Бруннер отметил: миграционный вопрос сегодня тесно связан не только с гуманитарными аспектами, но и с рисками безопасности, включая угрозу террористических атак.

