Брюссель попереджає про нові кризи: що задумав Путін

Російський диктатор Володимир Путін є ключовим чинником масштабних міграційних потоків до Європи за останні десятиліття. Про це в інтерв'ю газеті Financial Times заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, практично кожна велика міграційна криза в Європі так чи інакше пов'язана з діями Кремля. Бруннер нагадав про підтримку Москвою режиму Башар Асад під час громадянської війни у Сирії, що призвело до різкого напливу біженців до ЄС у 2015-2016 роках. Тоді притулок запросили понад два мільйони людей.

Другу масштабну хвилю сформувала повномасштабна агресія Росії проти України. З 2022 року понад 4,3 мільйони українців отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Бруннер наголосив, що і в інших конфліктах, включаючи ситуацію навколо Ірану, Москва надає підтримку союзним режимам, посилюючи нестабільність.

"У цих великих міграційних потоках завжди бере участь Путін", — заявив єврокомісар, назвавши його "фактично найбільшим двигуном міграції до Європи".

На тлі погроз нових криз країни ЄС вже обговорюють жорсткі заходи реагування. Зокрема уряди Данії та Італії пропонують запровадити механізм "аварійного гальма", який дозволить тимчасово закривати кордони у разі різкого напливу біженців. Такі кроки вже застосовувалися раніше, зокрема під час міграційного тиску на кордоні Польщі з боку Росії та Білорусі.

У Брюсселі запевняють, що Євросоюз став значно кращим підготовленим до таких викликів. Нові процедури надання притулку, посилений контроль на кордонах та впровадження біометричних систем мають підвищити безпеку.

При цьому Бруннер зазначив: міграційне питання сьогодні тісно пов'язане не лише з гуманітарними аспектами, а й із ризиками безпеки, включаючи загрозу терористичних атак.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзник США різко змінив тон після дій Трампа: що тепер говорить про мир в Україні.



