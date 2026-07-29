Венгрия еще раз усложнила процесс европейской интеграции Украины, заблокировав открытие новых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Фото: из открытых источников

По информации издания, Будапешт не согласился на открытие второго и третьего переговорных кластеров, охватывающих вопросы интеграции Украины в единый европейский рынок, а также экономическую и социальную политику. Таким образом, переговорный процесс снова столкнулся с препятствиями из-за позиции венгерской стороны.

Как отмечают собеседники Financial Times, команда венгерского политика Петера Мадяра также выступает против ускорения переговорной процедуры вступления Украины в ЕС. По мнению издания, последние шаги Будапешта демонстрируют, что венгерские власти пока не готовы кардинально пересмотреть свой подход к украинскому вопросу.

Один из дипломатов Европейского Союза назвал ситуацию временной преградой и выразил надежду, что ее удастся преодолеть. В то же время в Брюсселе признают, что для разблокирования переговорного процесса может потребоваться политическое вмешательство на самом высоком уровне, чтобы убедить Венгрию изменить свою позицию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с самого начала полномасштабной войны неоднократно выступал против ускоренного продвижения Украины к членству в ЕС. Кроме того, ранее анонсированная встреча Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор так и не состоялась.

Представитель венгерского правительства заявил, что Будапешт не поддерживает никаких "ускоренных процедур" для Украины. Власти страны настаивают, что Киев должен проходить путь к членству по таким же правилам, как и государства Западных Балкан, которые годами выполняют требования Европейского Союза и ожидают продвижения в переговорах.

Портал "Комментарии" уже писал, что удары по логистическим комплексам Wildberries в Московской и Тамбовской областях стали наиболее резонансной темой в российском информационном пространстве, опередив по количеству обсуждений даже атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Такие выводы содержатся в еженедельном мониторинге региональных соцсетей России, который подготовила общественная организация Join Ukraine.