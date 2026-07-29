Угорщина вкотре ускладнила процес європейської інтеграції України, заблокувавши відкриття нових переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, Будапешт не погодився на відкриття другого та третього переговорних кластерів, які охоплюють питання інтеграції України до єдиного європейського ринку, а також економічної та соціальної політики. Таким чином переговорний процес знову зіткнувся з перешкодами через позицію угорської сторони.

Як зазначають співрозмовники Financial Times, команда угорського політика Петера Мадяра також виступає проти прискорення переговорної процедури щодо вступу України до ЄС. На думку видання, останні кроки Будапешта демонструють, що угорська влада поки не готова кардинально переглянути свій підхід до українського питання

Один із дипломатів Європейського Союзу назвав ситуацію тимчасовою перепоною та висловив сподівання, що її вдасться подолати. Водночас у Брюсселі визнають, що для розблокування переговорного процесу може знадобитися політичне втручання на найвищому рівні, аби переконати Угорщину змінити свою позицію.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан від початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти прискореного просування України до членства в ЄС. Крім того, анонсована раніше зустріч Орбана з президентом України Володимиром Зеленським досі так і не відбулася.

Речник угорського уряду заявив, що Будапешт не підтримує жодних "прискорених процедур" для України. Влада країни наполягає, що Київ має проходити шлях до членства за такими самими правилами, як і держави Західних Балкан, які роками виконують вимоги Європейського Союзу та очікують на просування у переговорах.

Портал "Коментарі" вже писав, що удари по логістичних комплексах Wildberries у Московській та Тамбовській областях стали найбільш резонансною темою в російському інформаційному просторі, випередивши за кількістю обговорень навіть атаки на нафтопереробні підприємства. Такі висновки містяться у щотижневому моніторингу регіональних соцмереж Росії, який підготувала громадська організація Join Ukraine.