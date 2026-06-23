Будапешт нанес новый страшный удар ножом в спину Украине: на Западе поразили деталями

Процесс переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз столкнулся с новым препятствием из-за позиции Венгрии. Как сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, Будапешт заблокировал важный процедурный этап, необходимый для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

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После открытия первого переговорного кластера Киев и Кишинев заявляли о намерении к середине июля начать работу по всем другим направлениям переговоров. Однако реализация этих планов оказалась под вопросом из-за решения венгерской стороны не поддержать общую инициативу государств-членов ЕС.

Речь идет о письме Европейского совета и Европейской комиссии, в котором должна была быть изложена согласованная позиция 27 стран блока относительно дальнейшего открытия переговорных глав для Украины и Молдовы. Для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех государств-членов, однако именно Венгрия стала единственной страной, выразившей возражение.

По информации дипломатических источников, вопрос планируется повторно рассмотреть уже на следующей неделе. В то же время ситуация свидетельствует о сохранении осторожной позиции Будапешта по расширению Евросоюза с участием Украины.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр ранее не блокировал открытие первого переговорного кластера, однако его правительство настояло на изменении формулировок в итоговых документах саммита ЕС в Брюсселе. В частности, из текста был исключен призыв к скорейшему открытию новых переговорных кластеров для Украины.

Венгерская сторона объяснила свою позицию тем, что слишком быстрое продвижение Украины может быть негативно воспринято странами Западных Балкан, которые также находятся на пути к членству в Евросоюзе и годами ожидают дальнейшего прогресса.

Портал "Комментарии" ранее писал, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в конференции по восстановлению Украины, которая в этом году проходит в польском Гданьске, может негативно повлиять на украинско-польский диалог. Такое мнение высказала председатель Комитета Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала Эспрессо.