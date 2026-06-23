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Будапешт завдав нового страшного удару ножом у спину Україні: на Заході вразили деталями

Після початку переговорів у межах першого кластера Україна та Молдова планували відкрити решту напрямів до середини липня

23 червня 2026, 23:35
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Клименко Елена

Процес переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу зіткнувся з новою перешкодою через позицію Угорщини. Як повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС, Будапешт заблокував важливий процедурний етап, необхідний для подальшого просування переговорного процесу.

Будапешт завдав нового страшного удару ножом у спину Україні: на Заході вразили деталями

Фото: з відкритих джерел

Після відкриття першого переговорного кластера Київ і Кишинів заявляли про намір до середини липня розпочати роботу над усіма іншими напрямами переговорів. Однак реалізація цих планів опинилася під питанням через рішення угорської сторони не підтримати спільну ініціативу держав-членів ЄС.

Йдеться про лист до Європейської ради та Європейської комісії, у якому мала бути викладена узгоджена позиція 27 країн блоку щодо подальшого відкриття переговорних глав для України та Молдови. Для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів, однак саме Угорщина стала єдиною країною, яка висловила заперечення.

За інформацією дипломатичних джерел, питання планують повторно розглянути вже наступного тижня. Водночас ситуація свідчить про збереження обережної позиції Будапешта щодо розширення Євросоюзу за участю України. 

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше не блокував відкриття першого переговорного кластера, однак його уряд наполіг на зміні формулювань у підсумкових документах саміту ЄС у Брюсселі. Зокрема, з тексту було вилучено заклик до якнайшвидшого відкриття нових переговорних кластерів для України.

Угорська сторона пояснила свою позицію тим, що надто швидке просування України може бути негативно сприйняте країнами Західних Балкан, які також перебувають на шляху до членства в Євросоюзі та роками очікують на подальший прогрес.

Портал "Коментарі" раніше писав, що відмова президента України Володимира Зеленського від участі у конференції з відновлення України, яка цього року проходить у польському Гданську, може негативно вплинути на українсько-польський діалог. Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу Еспресо.



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