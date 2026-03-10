На фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии, которые должны пройти 12 апреля 2026 года, в стране произошел резонансный инцидент. 5 марта венгерские силовики задержали семерых украинских инкассаторов, а также изъяли значительную сумму денег, которую они перевозили. Событие вызвало активные политические дискуссии, ведь произошло именно во время избирательной кампании.

Фото: из открытых источников

Между тем, представители венгерской оппозиции заявляют, что премьер-министр Виктор Орбан мог допустить в страну российских агентов и политтехнологов. По словам политолога Артема Бронжукова, такие предположения выглядят вполне вероятными.

Эксперт отмечает, что Орбан может быть заинтересован в усилении информационной эскалации в преддверии голосования. Причиной является падение его популярности, ведь социологические опросы демонстрируют рост поддержки оппозиционного политика Петера Мадяра, у которого есть шансы победить на выборах. В этом контексте громкие заявления о якобы преступлениях украинских инкассаторов или активности российских агентов могут быть частью политической стратегии.

Политолог объясняет, что подобная тактика позволяет создавать атмосферу напряженности и мобилизовать избирателей.

"Он хочет нагнетать ситуацию, чтобы мобилизовать избирателей и попытаться сломать негативный для себя электоральный трек. Сейчас очень важно не подыгрывать Орбану, не дать ему представлять официальную позицию Венгрии на самом высоком уровне. Но надо подумать, все ли перепалки со стороны Украины не помогают ли это технологи подумать, которую для него придумает. в пользу. Поэтому Украине нужно отвлечься от этого конфликта", – подчеркнул Артем Бронжуков.

По мнению эксперта, с приближением дня голосования количество провокаций может расти, а политическая ситуация станет еще более напряженной. Уже сейчас в публичном пространстве появляются заявления о том, что Украина будто бы планирует провокации, и именно для таких сценариев, вероятно, могли прибыть российские агенты.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар Михаил Гончар прокомментировал, насколько реально сделать так, чтобы цена на нефть не влияла на Россию из-за невозможности ее продавать и перерабатывать.