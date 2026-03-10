Буде вкрай неспокійно: озвучено тривожну заяву про страшний задум Путіна в Угорщині

На тлі підготовки до парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня 2026 року, в країні стався резонансний інцидент. 5 березня угорські силовики затримали сімох українських інкасаторів, а також вилучили значну суму грошей, яку вони перевозили. Подія викликала активні політичні дискусії, адже сталася саме під час виборчої кампанії.

Тим часом представники угорської опозиції заявляють, що прем’єр-міністр Віктор Орбан міг допустити до країни російських агентів і політтехнологів. За словами політолога Артема Бронжукова, такі припущення виглядають цілком імовірними.

Експерт зазначає, що Орбан може бути зацікавлений у посиленні інформаційної ескалації напередодні голосування. Причиною є падіння його популярності, адже соціологічні опитування демонструють зростання підтримки опозиційного політика Петера Мадяра, який має шанси перемогти на виборах. У цьому контексті гучні заяви про нібито злочини українських інкасаторів або активність російських агентів можуть бути частиною політичної стратегії.

Політолог пояснює, що подібна тактика дозволяє створювати атмосферу напруженості та мобілізувати виборців.

"Він хоче нагнітати ситуацію, щоб мобілізувати виборців і спробувати зламати негативний для себе електоральний трек. Зараз дуже важливо не підігрувати Орбану, не дати йому представляти офіційну позицію Угорщини на найвищому рівні. Але треба подумати, чи всі перепалки з боку України не допомагають стратегії Орбана, яку для нього придумали кремлівські політтехнологи. Здається, що це може зіграти йому на користь. Тому Україні потрібно абстрагуватися від цього конфлікту", – підкреслив Артем Бронжуков.

На думку експерта, зі наближенням дня голосування кількість провокацій може зростати, а політична ситуація стане ще напруженішою. Уже зараз у публічному просторі з’являються заяви про те, що Україна нібито планує провокації, і саме для таких сценаріїв, імовірно, могли прибути російські агенти.

