Будет ли Венгрия блокировать 13-ый пакет санкций ЕС: Сийярто озвучил окончательное решение

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 февраля заявил, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России. Как передает портал "Комментарии", об этом Сийярто сказал во время пресс-конференции.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии отметил, все элементы 13-го пакета санкций Евросоюза против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты, поэтому Венгрия не будет выступать против его одобрения. При этом глава МИД не обошел привычной критики политики ЕС.

"Основополагающие экономические интересы Венгрии не затрагиваются конкретными мерами в санкционном списке, но проблема гораздо больше: ЕС продолжает полностью провалившуюся стратегию, которая не приближает нас к миру, а отдаляет от него", – заявил Сийярто.

По его мнению, предыдущие пакеты санкций лишь нанесли ущерб экономике Евросоюза, где "все еще царит военный психоз", хотя "уже сейчас понятно", что война в Украине не завершится военным путем.

13-й пакет санкций ЕС против России должен был быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

Отметим, ранее появились сообщения в СМИ о том, что с 13-м пакетом санкций против РФ, который Евросоюз пытается согласовать к годовщине российского широкомасштабного вторжения в Украину, возникли проблемы. Появились сообщения, что Венгрия блокирует процесс. А основная причина это якобы – санкции против китайских компаний (за поддержку российского ВПК), которые намеревались прописать в 13-м пакете. О чем говорит происходящее вокруг нового санкционного пакета? Как сделать экономические удары по РФ и ее явным и тайным помощникам – более эффективными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



