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Будущее ЕС под вопросом: кого из лидеров блока уже называют «хромыми утками»

Politico пишет, что Макрон и Шольц теряют влияние в Европе, в ЕС поднимаются новые силы

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидерство Франции и Германии утомило Европу. Дуэт Парижа и Берлина, который задавал стратегию всего Евросоюза, теперь кажется малоэффективным. Другие страны хотят получить больше влияния на политику блока. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Будущее ЕС под вопросом: кого из лидеров блока уже называют «хромыми утками»

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что между Берлином и Парижем существенно усилились разногласия. Расхождения идут по ряду принципиальных вопросов – от энергетики до войны в Украине. Надежности этого политического союза угрожает также и личная неприязнь между Макроном и Шольцом. Но для остальной Европы дело даже не в этих разногласиях.

"Новый риск для Европы заключается в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят как "хромые утки" для своих коллег-лидеров ЕС — политически ослабленные на внутреннем фронте и неспособные вселить уверенность в общее видение союза", — пишет Politico.

Авторы материала отмечают, что оба лидера – и Франции, и Германии – не могут справиться с растущими проблемами в экономике своих стран. Оба теряют позиции на электоральном поле, где в их тени растут ультраправые силы.

Неназванный чиновник из Брюсселя, с которым поговорили журналисты, предполагает громкое поражение Макрона на выборах в Европарламент. Это поставит под сомнение способность Парижа диктовать свою волю остальному Евросоюзу.

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Источник: https://www.politico.eu/article/lame-ducks-macron-and-scholz-will-struggle-to-steer-eus-post-election-agenda/
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