Будущее Европы и Украины связано: что решается именно сейчас

Чем ближе выборы в Европарламент (пройдут с 6 по 9 июня), тем больше лихорадит Европу, где поднимают головы авторитаристы и праворадикалы. О том, что националистические идеи ставят демократию под угрозу, говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Он также призывает продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Относительно усиления этой поддержки внутри демократического мира тоже не все хорошо. Так, Германия и США якобы противятся планам ряда европейских стран по защите части неба Украины от ракетных ударов РФ. Продолжаются дискуссии и по снятию ограничения на запрет Украины бить по РФ западным оружием. Готов ли демократический Запад более радикально реагировать на вызовы? Какие варианты развития событий, в том числе в ракурсе выборов в Европарламент и поддержки Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Вызовы для демократии в Европе

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк отмечает, что Европа действительно стоит на пороге значимых изменений с приближением выборов в Европарламент, которые состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

"Избирательная гонка в этом году проходит на фоне роста авторитарных и праворадикальных настроений, а также сложных геополитических условий, в частности, продолжающейся войны в Украине. Важными вопросами, которые повлияют на будущее Европы, способность ЕС сохранять демократию, поддержка Украины в борьбе с российской агрессией и внутренние разногласия относительно подходов к этим вызовам", – объясняет эксперт.

В последние годы, продолжает он, наблюдается рост популярности праворадикальных и националистических партий во многих странах ЕС. Эти силы выступают против интеграции ЕС, миграционной политики и часто имеют пророссийские настроения.

"Успех этих партий на выборах в Европарламент может значительно повлиять на политический ландшафт Европы, усложняя принятие решений по общей внешней политике и безопасности", – подчеркивает Александр Антонюк.

По его словам, экономические трудности, неравенство, миграционные кризисы и культурные конфликты способствуют усилению поляризации в европейских обществах. Это подрывает доверие к традиционным демократическим институтам и создает поле радикальных изменений.

"В условиях такой поляризации демократические партии сталкиваются с вызовами по мобилизации своих избирателей и сохранению стабильности демократических институтов", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что одним из ключевых аспектов поддержки Украины является предоставление военной помощи.

"Несмотря на значительную помощь со стороны ЕС и США, вопрос о дальнейшем усилении этой поддержки остается несколько спекулятивным. Некоторые европейские страны выступают за более радикальные меры, включая предоставление современных систем ПВО и разрешения на удары по территории России посредством западного оружия. Однако Германия и США, опасаясь эскалации конфликта, проявляют осторожность в этих вопросах", – рассказывает эксперт.

Экономическая поддержка Украины и санкции против России — еще одна важная составляющая помощи, напоминает он. Однако среди членов ЕС есть разногласия по масштабу и продолжительности этих мер. Некоторые страны считают, что ужесточение санкций и оказание большей экономической помощи Украине необходимы для сдерживания агрессии России, в то время как другие опасаются экономических последствий для собственных экономик.

Следует учитывать риски и угрозы, а именно рост влияния националистов и популистов, уверен Александр Антонюк.

Ведь в случае значительных успехов праворадикальных и националистических партий политика ЕС может измениться в сторону большей изоляции и уменьшения поддержки Украины. А это может привести к ослаблению санкций против России, снижению уровня военной и экономической помощи Украине и угрожать стабильности самого Европейского Союза.

"Европейские выборы 2024 года могут существенно изменить политический ландшафт ЕС и повлиять на его способность реагировать на внутренние и внешние вызовы, – считает эксперт. – Поддержка Украины будет оставаться ключевым вопросом, и то, как демократический Запад будет готов более радикально реагировать на вызовы, зависит от результатов этих выборов и способности ЕС сохранять единство в своей политике. Успех демократических сил может обеспечить дальнейшую поддержку Украины и укрепление Европейского Союза, тогда как рост влияния националистов и праворадикалов может создать новые угрозы европейской стабильности и безопасности".

Консолидация демократических сил

По мнению Александра Антонюка, если проевропейские и демократические партии могут мобилизовать своих избирателей и получить большинство в Европарламенте, это может способствовать усилению поддержки Украины и сохранению единства ЕС. В таком случае, объясняет он, можно ожидать продления санкций против России, увеличения экономической и военной помощи Украине, а также укрепления демократических институтов внутри ЕС.

"Под давлением стран Центральной и Восточной Европы, а также в ответ на потенциальные действия России, ЕС может принять решение о предоставлении Украине большей военной помощи, включая системы ПВО и современные виды вооружений. Это может существенно изменить ход войны и укрепить позиции Украины в поле боя", – подчеркивает эксперт.

Дипломатия, отмечает он, будет оставаться важным инструментом. Возможны новые этапы попыток начать переговоры по прекращению огня или даже мирного договора, хотя эти усилия будут отвергнуты террористическими действиями, диктуемыми шовинистической позицией кремля.

"Однако дипломатическое давление со стороны ЕС и США может сыграть ключевую роль в этом процессе, – считает Александр Антонюк. – Но при условии практических силовых действий украинских войск и наших союзников из блока НАТО, которое в свою очередь должно изменить свою стратегию сдерживания на стратегию предотвращения, чтобы более эффективно реагировать на новые угрозы и обеспечивать безопасность. Это включает усиление военного присутствия на восточных рубежах, инвестиции в кибербезопасность и укрепление сотрудничества с международными партнерами. Такие меры помогут обеспечить стабильность и безопасность в Европе и содействовать защите демократических ценностей в этот сложный период".

Мяч на нашей половине поля

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен – если Украина позиционирует себя как независимое государство, то мы и должны стремиться к такой независимости во всем. В первую очередь – в вопросах нацбезопасности.

"У нас есть свои разработки, их давно следует запускать в серийное производство, соответствующим образом обеспечивая ВСУ. Речь об аналогах американских и европейских ракет "земля-земля" — "Гром", "Ольха". Ими мы могли бы без разрешений партнеров уничтожать россиян на их территории", – объясняет эксперт.

К тому же, отмечает он, как такового запрета на использование того же американского вооружения по территории РФ — нет.

"Да, были какие-то слова Салливана, советника президента США по нацбезопасности. Но это только слова. А есть документы. В качестве документа я рассматриваю решение Конгресса США о выделении помощи, в том числе вооружениями, для Украины на 61 млрд долларов. Там нет ни слова о каких-либо ограничениях. Так, США постоянно заявляют, что не приветствуют удары их оружием по территории России. Но тот же госсекретарь Блинкен, когда говорит такое, уточняет, что окончательное решение здесь – за Украиной. То есть мяч на нашей половине поля", – считает Павел Жовниренко.

Разумеется, он продолжает, что американцы и европейцы опасаются эскалации, расширения зоны конфликта. Но, отмечает эксперт, официально запрета на использование западного оружия по территории РФ нет. Разве что от Италии и Германии. Остальные не против.

"Нам пора принимать решения. Мы ведем войну на выживание. Результаты определят – будем ли мы существовать или нет. Пора бить по пусковым установкам, аэродромам, откуда РФ бьет по нам", – констатирует эксперт.

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