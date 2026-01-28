Чехия окончательно развернулась в сторону РФ: стало известно о крайне шокирующем решении

Министр иностранных дел Чехии Петр Маценко принял решение упростить правила поездок российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны, несмотря на то, что предыдущее правительство планировало ввести более жесткие ограничения в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщают чешские издания Deník N и Seznam Zprávy.

Фото: из открытых источников

Согласно новым правилам, российские дипломаты, аккредитованные в других странах ЕС, теперь только обязаны сообщать чешскому МИДу о своих поездках, и ведомство не должно предварительно их согласовывать. Ранее планировалось, что Министерство иностранных дел должно контролировать въезд таких лиц, чтобы ограничить потенциальную разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием.

После инцидента в Врбетице, когда были разоблачены попытки российских разведчиков атаковать склады боеприпасов, большинство дипломатов РФ были высланы из Чехии. Однако даже после этих мероприятий россияне с дипломатическими паспортами, аккредитованные в других странах Шенгенской зоны, имели возможность посещать Чехию.

Вступление нового министра в должность привело к введению более лояльного подхода к таким поездкам. Представитель МИД Даниэл Дрейк уточнил, что ЕС ввел требование сообщать о въезде на территорию государств-членов, кроме страны аккредитации, начиная с 25 января 2026 года. В то же время государства-члены могут применять дополнительные меры, в частности, предварительное одобрение, но в настоящее время Чехия ограничивается только сообщением и пересмотрит свою практику позже.

Предыдущий министр Яна Липовский хотел усилить контроль, объясняя это необходимостью ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне из-за рисков разведывательной деятельности и операций по влиянию. Он считал, что дипломат, аккредитованный в одной стране, не должен автоматически иметь свободу передвижения по всей Европе, поскольку это увеличивает угрозу безопасности Чехии.

