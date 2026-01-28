Чехія остаточно розвернулася у бік РФ: стало відомо про вкрай шокуюче рішення

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка ухвалив рішення спростити правила щодо поїздок російських дипломатів у межах Шенгенської зони, незважаючи на те, що попередній уряд планував запровадити більш жорсткі обмеження у рамках антиросійських санкцій. Про це повідомляють чеські видання Deník N та Seznam Zprávy.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з новими правилами, російські дипломати, які акредитовані в інших країнах ЄС, тепер лише зобов’язані повідомляти чеське МЗС про свої поїздки, і відомство не повинно попередньо їх погоджувати. Раніше планувалося, що Міністерство закордонних справ має контролювати в’їзд таких осіб, щоб обмежити потенційну розвідувальну діяльність під дипломатичним прикриттям.

Після інциденту у Врбетіце, коли було викрито спроби російських розвідників атакувати склади боєприпасів, більшість дипломатів РФ була вислана з Чехії. Проте, навіть після цих заходів, росіяни з дипломатичними паспортами, акредитовані в інших країнах Шенгенської зони, мали можливість відвідувати Чехію.

Вступ нового міністра на посаду призвів до запровадження більш лояльного підходу до таких поїздок. Речник МЗС Даніел Дрейк уточнив, що ЄС запровадив вимогу повідомляти про в’їзд на територію держав-членів, крім країни акредитації, починаючи з 25 січня 2026 року. Водночас держави-члени можуть застосовувати додаткові заходи, зокрема попереднє схвалення, але наразі Чехія обмежується лише повідомленням і перегляне свою практику пізніше.

Попередній міністр Яна Ліпавський хотів посилити контроль, пояснюючи це необхідністю обмежити пересування російських дипломатів по Шенгенській зоні через ризики розвідувальної діяльності та операцій з впливу. Він вважав, що дипломат, акредитований в одній країні, не повинен автоматично мати свободу пересування по всій Європі, адже це збільшує загрози для безпеки Чехії.

