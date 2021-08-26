Чехия позволила свободный въезд для украинцев: на каких условиях

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Ольга Чародий
С сегодняшнего дня Чехия ослабила ограничения для въезда
украинцев, как и
большинство стран ЕС. Власти этой страны частично отменила ограничения,
связанные с пандемией коронавируса, что было введено 5 февраля 2021 года. Об этом сообщает Министерство
иностранных дел Украины. С
25 августа въезд в Чехию разрешено отдельным группам граждан Украины при
наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации. При
этом признаются прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по
лекарственным средствам:
Чехия - фото из открытых источников
Vaxzevria
(AstraZeneca),
Spikevax
(Moderna),
Comirnaty
(Pfizer / BioNTech),
Janssen,
Covishield.
Российская вакцина "Спутник" не признанна в этой стране.
Для подтверждения прохождения этой процедуры следует получить
в приложении "Действие" сертификат о прохождении вакцинации
установленного образца. При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу
вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия сертификата о
полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием
персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными
данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной
проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).
Необходимо также иметь с собой медицинскую страховку и
заполнен перед выездом в страну форму, доступный по ссылке:
https://plf.uzis.cz/.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать аудит
украинской COVID-сертификата для поездок в страны Европейского Союза. Украинцы
смогут сгенерировать этот документ в государственном приложения
"Действие" и на портале. Ожидается, что вскоре его можно будет также
получить у семейного врача.
Напомним, сознательные украинцы активно прививаются от коронавируса. С начала кампании проведена прививка почти восьми миллионам граждан.
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