Чехия позволила свободный въезд для украинцев: на каких условиях

С сегодняшнего дня Чехия ослабила ограничения для въезда украинцев, как и большинство стран ЕС. Власти этой страны частично отменила ограничения, связанные с пандемией коронавируса, что было введено 5 февраля 2021 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. С 25 августа въезд в Чехию разрешено отдельным группам граждан Украины при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации. При этом признаются прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам:

Чехия - фото из открытых источников

Vaxzevria (AstraZeneca),

Spikevax (Moderna),

Comirnaty (Pfizer / BioNTech),

Janssen,

Covishield.

Российская вакцина "Спутник" не признанна в этой стране.

Для подтверждения прохождения этой процедуры следует получить в приложении "Действие" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца. При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).

Необходимо также иметь с собой медицинскую страховку и заполнен перед выездом в страну форму, доступный по ссылке: https://plf.uzis.cz/.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать аудит украинской COVID-сертификата для поездок в страны Европейского Союза. Украинцы смогут сгенерировать этот документ в государственном приложения "Действие" и на портале. Ожидается, что вскоре его можно будет также получить у семейного врача.

Напомним, сознательные украинцы активно прививаются от коронавируса. С начала кампании проведена прививка почти восьми миллионам граждан.

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