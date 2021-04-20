Чехия просит союзников выслать российских дипломатов

Выслав 18 российских дипломатов, Чехия призывает своих союзников по возможности последовать этому примеру. Об этом в интервью Sky News заявил вице-премьер-министр и глава МИД Чехии Ян Гамачек.

Чехия высылает 18 российских дипломатов

По словам главы МИД Чехии, его страна "очень ценит голос Великобритании" и чувствует поддержку со стороны ЕС и США.

"Я попросил бы своих коллег также рассмотреть возможность высылки российских должностных лиц, работающих на их территории. Однако это то решение, которое должна принимать каждая страна по отдельности, — считает Гамачек. — Мы просим о солидарности: либо в форме заявлений, либо путем высылки российских официальных лиц".

Напомним, Украина ответила на провокационное задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Старший дипломат посольства России должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с понедельника — 19 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. Также в министерстве сообщили, что провокацию Россия устроила на фоне эскалации ситуации возле украинских границ. Как сообщили представители российской власти, украинского консула задержали во время предоставления информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов России. Однако в МИД эти обвинения отвергают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная военная агрессия против нашей страны обернется историческим поражением для России, а также заверил, что мы не сдадим не одного сантиметра своей земли. По словам президента, он знает, чего хочет Владимир Путин . Зеленский отметил, что мы все слышали разговоры о том, что Россия займет или захватит весь Донбасс. Однако подчеркнул, что Украина не отдаст этих территорий, чего бы нам это ни стоило.

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