Чехия просит союзников выслать российских дипломатов

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Ольга Чародий
Выслав 18 российских дипломатов, Чехия призывает своих
союзников по возможности последовать этому примеру. Об этом в интервью Sky News
заявил вице-премьер-министр и глава МИД Чехии Ян Гамачек.
Чехия высылает 18 российских дипломатов
По словам главы МИД Чехии, его страна "очень ценит голос
Великобритании" и чувствует поддержку со стороны ЕС и США.
"Я попросил бы своих коллег также рассмотреть возможность
высылки российских должностных лиц, работающих на их территории. Однако это то
решение, которое должна принимать каждая страна по отдельности, — считает
Гамачек. — Мы просим о солидарности: либо в форме заявлений, либо путем высылки
российских официальных лиц".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная военная агрессия против нашей страны обернется историческим поражением для России, а также заверил, что мы не сдадим не одного сантиметра своей земли. По словам президента, он знает, чего хочет Владимир Путин. Зеленский отметил, что мы все слышали разговоры о том, что Россия займет или захватит весь Донбасс. Однако подчеркнул, что Украина не отдаст этих территорий, чего бы нам это ни стоило.
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