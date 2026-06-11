Венгрия официально обнародовала основные положения соглашений с Украиной по защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, выполнение которых должно стать предпосылкой для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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Об этом во время слушаний в парламентском комитете по иностранным делам сообщила министер иностранных дел Венгрии Анита Орбан, передает венгерское издание Telex. По ее словам, достигнутые договоренности являются результатом продолжительного процесса консультаций и переговоров между Киевом и Будапештом.

"Это достижение не стало результатом показных политических жестов, а скорее сизифовых усилий, это результат многочисленных консультаций и переговоров", — подчеркнула Орбан, акцентируя на сложности и системности переговорного процесса.

Согласно договоренностям, Украина обязалась восстановить систему школ для этнических меньшинств. Это подразумевает гарантии свободного использования венгерского языка в обучении, а также права на использование национальной символики, включая государственный флаг и гимн Венгрии.

Кроме того, в общинах, где доля венгерского населения превышает 10%, венгерский язык сможет применяться в медицинских учреждениях во время общественных мероприятий, научных конференций, а также в рамках политических кампаний.

В венгерском МИД отмечают, что эти шаги являются составной частью плана действий, определяющего рамки предстоящих переговоров Украины с ЕС. В то же время, Будапешт уточняет, что официальный переговорный процесс начнется только после выполнения Украиной согласованных условий.

Орбан также подчеркнула, что даже после выполнения договоренностей процедура вступления Украины в ЕС будет проходить в стандартном режиме, а окончательное решение предусматривает референдум в Венгрии.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские военные формируют новую масштабную кампанию, целью которой является максимальное осложнение и фактическое прекращение российского логистического обеспечения временно оккупированного Крыма. Основной упор делается на действиях Сил беспилотных систем (СБС), которые должны установить контроль над ключевыми транспортными направлениями на южном театре боевых действий.